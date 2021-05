Oroscopo Branko oggi sabato 22 Maggio 2021: previsioni consigliate

Share Facebook

Ariete

Amore: i litigi infondati ti portano via dal tuo partner. Denaro: Giornata di notevoli vantaggi economici. Lavoro: il rapporto con i tuoi superiori non è buono, sii diplomatico. Salute: durante questa giornata, le stelle ti accompagnano.

Toro

Amore: la tua relazione sta raggiungendo la perfezione. Denaro: tendenza a buttare la casa dalla finestra. Lavoro: queste critiche al lavoro di altre persone non ti avvantaggiano. Salute: dovresti prendere provvedimenti per prendere sonno.

Gemelli

Amore: catturare l’attenzione della persona amata ti renderà felice. Denaro: posticipa i tuoi investimenti per un giorno più favorevole. Lavoro: ti senti molto sicuro nel tuo lavoro. Salute: buon umore e buona forma fisica.

Cancro

Amore: un cambiamento nel tuo atteggiamento causerà tensioni nell’amore. Soldi: la tua situazione finanziaria è vivace. Lavoro: devi agire per raggiungere i tuoi obiettivi di lavoro. Salute: non avrai problemi di salute.

Leone

Amore: i problemi d’ amore non sono rilevanti oggi. Denaro: valuta se preferisci affrontare un parente o perdere denaro. Lavoro: sei in aumento, ma non essere impaziente. Salute: hai bisogno di più attività fisica, non essere pigro.

Vergine

Amore: parla apertamente con il tuo partner dei tuoi sentimenti. Denaro: si potrebbe dire che è in rosso. Lavoro: il tuo interesse per il tuo lavoro ti ripagherà. Salute: ti sarà difficile dormire a causa delle tensioni che ti circondano.

Bilancia

Amore: le relazioni romantiche sono imbattibili. Soldi: brutta giornata per esperimenti economici. Lavoro: i tuoi superiori ti offriranno un progetto che adorerai. Salute: non caricare troppo la schiena, inizia a soffrire.

Scorpione

Amore: sarai interessato a quella persona che è stata accennata molto tempo fa. Denaro: economicamente, diffidare dei soldi facili. Lavoro: senza contrattempi di manodopera. Salute: migliorerà molto il tuo umore.

Sagittario

Amore: cambiamenti radicali nel modo di condurre la relazione di coppia. Soldi: ti sentirai generoso con chi ti circonda. Lavoro: prenderai decisioni importanti nel tuo lavoro.

Salute: la tua salute inizierà a riprendersi.

Capricorno

Amore: sentimentalmente, lasciati trasportare dall’intuizione. Denaro: non prendere decisioni affrettate in materia di soldi. Lavoro: la tua professione è stressante, cerca di rilassarti. Salute: pasti abbondanti finiscono con una cattiva digestione.

Acquario

Amore: grande bisogno di stare con il tuo partner in ogni momento. Soldi: aiuterà finanziariamente un membro della famiglia. Lavoro: fidati dei tuoi colleghi e così puoi affrontare i tuoi progetti. Salute: rischio di congelamento.

Pesci

Amore: Affinché il tuo amore desideri essere soddisfatto, sii paziente. Soldi: ti chiederanno soldi in modo spudorato. Lavoro: professionalmente stanno arrivando cambiamenti imprevisti. Salute: non andare a letto subito dopo cena.