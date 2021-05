Alberto Angela: chi sono i figli Riccardo, Edoardo e Alessandro, età, vita privata

Share Facebook

Alberto Angela è un noto conduttore e divulgatore scientifico uno tra i più amati di sempre. Riguardo la sua vita privata sappiamo che Alberto è sposato con Monica dal lontano 1993 e che insieme hanno avuto tre figli. Questi ultimi sono Riccardo, Edoardo e Alessandro. Ma cosa conosciamo dei tre figli del noto conduttore televisivo e nipoti del grande Piero Angela? Conosciamoli meglio?

Alberto Angela, chi sono i figli?

Il primogenito di Alberto Angela si chiama Riccardo ed è nato esattamente nel 1998. Fisicamente somiglia molto al papà e sicuramente questo ha fatto sì che in tutti questi anni avesse un successo con le donne. Sembrerebbe che i genitori abbiano in qualche modo chiesto al ragazzo di tenersi lontano dai social network, ovviamente per ragioni di privacy essendo figlio di un noto conduttore televisivo.

E’ anche per questo motivo che su di lui non abbiamo molte informazioni. Riccardo invece è il secondogenito ed ha 23 anni. Di lui sappiamo che ama il mare e infatti ha una certa passione per il nuoto, ereditata dal padre. Edoardo, ovvero il terzo figlio della coppia è sicuramente il più conosciuto. È nato nel 1999 ed ha studiato scienze dei materiali all’ Imperial College di Londra. Sembra che in questi anni abbia acquisito popolarità per via di una foto pubblicata su un gruppo di Facebook insieme al padre.