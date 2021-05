VERGINE – Sarebbe bello se iniziassi a lasciar andare i pensieri dannosi in modo da poter godere dell’amore e del successo nella tua vita. Evita di essere così negativo. Amore: Dai spazio alla passione nella tua vita amorosa. Sappi che il tuo amante ti ringrazierà e così potrai rafforzare il legame con la tua anima gemella. Ricchezza: Se hai già quei soldi di cui avevi bisogno, sarà il momento di elaborare il pagamento di quel debito che ti preoccupa da diversi giorni e non ti ha fatto dormire. Benessere: Ottima giornata per godersi il tempo libero, approfittare di essere soli a casa. Vivrai un’esperienza rinnovante nella tua vita e vorrai ripeterla.

BILANCIA – Oggi la vostra vitalità sarà contagiosa, cercate di approfittarne con le vostre persone per poter svolgere tutti i compiti che sono stati rimandati da giorni per mancanza di tempo. Amore: Dai un’occhiata più da vicino ai tuoi legami con i tuoi cari. Alcuni potrebbero dover terminare e altri potrebbero dover essere ulteriormente intensificati. Ricchezza: Quando fai la spesa, cerca di non scegliere il più economico per risparmiare qualche pesos. Tieni presente che spesso è economico. Benessere: Sarà un buon momento per eliminare le cattive abitudini alimentari che hai acquisito negli ultimi tempi. Osserva meglio la tua dieta e apporta cambiamenti positivi.

SCORPIONE – È ora di proteggerti dalle decisioni affrettate che prendi. Concediti il ​​tempo di pensare attentamente a quello che farai e poi non pentirtene. Amore: Preparati, poiché tutti i tuoi sogni d’amore prenderanno forma e sarai in grado di conquistare quella persona che hai in mente da molto tempo grazie al suo alto magnetismo. Ricchezza: Vedrai che la tua intelligenza sarà apprezzata giorno dopo giorno. Grazie a questo, i soldi verranno da te senza difficoltà, cerca di non usarli su cose che non sono necessarie. Benessere: Ricordati di stare all’erta quando ti senti confuso. Cerca di non farti confondere da quei sogni fantastici che stai facendo.

SAGITTARIO – Impara che molte volte la libertà non è pericolosa, anzi può aiutarci a liberare il meglio di noi stessi. Prova a lasciarti andare e lascia che tutto fluisca da solo. Amore: Vizia il tuo partner e dagli quella cena intima che chiedi da tanto tempo al chiaro di luna. Cerca di essere più dimostrativo nella relazione. Ricchezza: Sii cauto e cerca di prendere tutte le precauzioni possibili prima di intraprendere questa nuova attività. Cerca referenze prima di accettare la proposta. Benessere: Vivrai un incidente che ti farà mostrare il tuo peggio alle persone intorno a te. Fai attenzione alle reazioni negative che potresti avere in pubblico.