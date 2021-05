Ariete

Buon umore e voglia di rilassarsi con qualcosa di giocoso senza troppe complicazioni. Queste saranno le note più importanti della giornata in cui dovrai solo evitare una piccola discussione. Evidenzia il tuo spirito organizzativo, qualcosa che torna utile ora.

Toro

Il fisico migliora da quando la primavera ti fa sentire bene e ti riempie. Anche se con una certa cautela, dovresti iniziare a muoverti e fare qualsiasi esercizio che favorisca quel miglioramento. Cerca informazioni al riguardo, soprattutto se si tratta di qualcosa di nuovo per te.

Gemelli

Potresti trovarti in un brutto momento quando si tratta della tua indipendenza finanziaria, ma ciò non significa che lasci che la famiglia si intrometta nella tua relazione d’amore o nella tua vita più intima. Devi mantenere quella parte di te privata.

Cancro

Buona giornata per riprendere le forze, per colloqui rilassati e per lasciarsi alle spalle ogni questione spinosa. Non vuoi entrare in nessuna discussione e farai bene, ciò che ti interessa è godere di ciò che ti circonda. Lo otterrai abbastanza bene.

Leone

Un po ‘di coccole e di cura della tua immagine è qualcosa che potresti lasciare da parte per altre questioni più immediate, ma devi tenere presente che il tuo benessere è qualcosa di molto importante per te e per gli altri. Abbi cura di te di più, è qualcosa che ti meriti.

Vergine

Amore: anche se il lavoro vi ruba ore di sonno, sarà più facile uscire e ritrovare la serenità grazie alle persone amiche. Non è un periodo intriso di romanticismo, però dalla vostra avete una ritrovata libertà che può aiutare a vivere relazioni brevi, ma soddisfacenti. Eros: sapete giocare. Sorprendenti. Quel progetto o piano che hai per dopo non è qualcosa che dovresti smettere di coltivare, lavorare o investire tempo in esso. Se necessario, concediti una tregua, ma oggi ti renderai conto che ne vale la pena e che è positivo che tu continui a lavorarci.

Bilancia

Amore: qualche malumore di troppo può sconvolgere le vostre giornate, soprattutto quelle del weekend, in cui domandate troppo e chi vi ama non sa più come accontentarvi. Sole e Mercurio positivi, però, vi rendono amabili. Eros: chiedete l’impossibile, ma in qualche caso lo otterrete. Capricciose. A volte i sentimenti sgorgano dalle profondità del nostro essere e possono creare onde in uno stagno che era calmo e immobile. L’attuale configurazione astrale potrebbe avere proprio questo effetto oggi, facendoti mettere in discussione il tuo rapporto con qualcuno di speciale che fino ad ora era stato perfettamente soddisfacente. Non dare giudizi affrettati, perché potresti avere un’idea diversa su di loro domani.

Scorpione

Amore: il romanticismo è alle stelle e, se avete nel cuore una persona, vi avvicinerete abbastanza da guardarvi negli occhi e dirvi ciò che è importante sapere. Tutte le relazioni partono con il piede giusto. Le coppie ritrovano la complicità. Eros: sensibili a tutto, imparerete qualcosa di nuovo. Perfette. L’attuale aspetto in gioco potrebbe tendere a far emergere alcune delle insicurezze che di solito riesci a tenere nascoste in modo sicuro e discreto. Alcune delle tue paure e fobie più profonde sono ora molto più vicine alla superficie. Ad esempio, potresti mettere in discussione vari aspetti della tua relazione attuale. Non permettere che questo ti prenda troppo: questo stato d’animo passerà abbastanza rapidamente, senza alcun danno reale.

Sagittario

Amore: qualcuna fra voi ha forse giocato un po’ sporco e sta vivendo due storie parallele. E tutto molto precario, è vero, ma anche molto eccitante. Quanto ancora riuscirete a tenere in vita questa situazione? Eros: vi lasciate andare alla trasgressione, senza alcuna remora. Furbe. Se hai flirtato molto ultimamente, potresti essere tentato di parlare in modo troppo appassionato e troppo in fretta oggi. L’attuale energia astrale ti inclina a tutti i tipi di idee e fantasie che potrebbero incoraggiarti a pensare che ci sia un legame più potente tra te e il tuo potenziale partner di quanto non sia in realtà. Non saltare alle conclusioni: è meglio prenderlo lentamente.

Capricorno

Finché si adotta una condotta cauta e ordinata, è possibile rimuovere completamente i gravi inconvenienti. Non dimenticare e applica il tuo buon senso. Amore: Cerca di non sprecare questo magnifico palcoscenico, poiché avrai il supporto della Luna. Sarà l’ideale per prendere decisioni su questioni di cuore. Ricchezza: Sappi che all’interno del tuo gruppo di pari che hai sul posto di lavoro, dovresti evitare di rinunciare a posizioni pur condividendo idee con i tuoi coetanei. Benessere: In questo giorno, dovresti rinunciare alle attività lavorative eccessive. Prova a riflettere da solo e vedrai che ha effetti terapeutici che non conoscevi.

Acquario

Fai tutto ciò che è in tuo potere per controllare un po ‘la tua impazienza. A volte la realtà non sempre soddisfa i tuoi desideri e dovrai accettarla. Amore: Smettila di costringere il tuo partner a prendere definizioni affrettate, rispetta i suoi tempi. Non coinvolgerla nei tuoi problemi professionali. Ricchezza: Dopo tanto sacrificio, sarà in grado di invertire un conflitto che ha rallentato a lungo la sua crescita economica. Approfitta di questo periodo per firmare accordi. Benessere: La giornata inizierà, la malinconia ti invaderà completamente e ti sentirai senza forze. Cerca di riposarti un po ‘di più e poco a poco le cose andranno meglio.

Pesci

Rilassati, poiché non ci sarà alcun ostacolo che possa fermarti in questo giorno. L’intuito acuto si unirà alla tua abilità di stratega e otterrai ciò che desideri. Amore: Se continui con litigi e disaccordi coniugali, non lasciare che altre persone influenzino decisioni che dovrebbero essere solo tue e del tuo partner. Ricchezza: Vai avanti e chiedi al tuo capo quali sono le tue esigenze lavorative oggi. Approfittane, poiché ha un riconoscimento positivo a livello gerarchico. Benessere: Lascia andare le tensioni del passato, poiché servono solo a preoccuparti e a renderti triste. Cerca di trovare il giusto equilibrio per poter prosperare nella vita.