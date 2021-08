Salvatore Parolisi 10 anni dopo il delitto di Melania Rea, la nuova vita in carcere e com’è diventato

“Per noi sarebbe come uccidere di nuovo Melania – aveva spiegato pochi mesi fa il fratello della donna, Michele Rea –. La pena non è stata esemplare, ma ora concedere anche dei premi significa dimenticare chi è la vera vittima. Le condanne per chi commette un omicidio del genere sono ormai simili a quelle di chi spaccia o rapina, invece dovrebbe esserci una differenza netta”.