“È morta sul colpo”. Tragico destino per la 22enne già famosa. Ferito il fidanzato, era con lei

Lutto nel mondo del make-up: è morta la famosa influencer britannica Paige Rice. La 22enne è scomparsa dopo che l’auto del suo ragazzo si è schiantata contro un taxi il 17 ottobre nel Merseyside. La notizia della sua morte emerge soltanto adesso. Paige era di Marston Green, in Inghilterra e si trovava nell’Audi S3 del suo ragazzo quando l’auto si è schiantata contro un taxi. Il suo compagno è attualmente ricoverato in gravi condizioni e anche l’autista del taxi, sulla quarantina, si trova in codice rosso.

In questi giorni, la polizia del Merseyside sta indagando sul tragico incidente, avvenuto precisamente nel Queensway Tunnel. La madre di Paige Rice, Clare, ha condiviso una dichiarazione molto toccante sulla morte di sua figlia sull’account Instagram dell’influencer. “Come la maggior parte delle persone oramai sa, la mia bellissima bambina Paige è morta. È stata coinvolta in un tragico incidente e le parole non possono descrivere quanto io sia distrutta”.

E ancora la madre di Paige Rice : “Era davvero la ragazza più bella del mondo, con il sorriso più grande, una risata (contagiosa) e un cuore d’oro. Se tu che leggi fossi un’amica di Paige, lei ti amerebbe con tutto il cuore e sarebbe lì in un istante se avessi mai avuto bisogno di lei. Ha vissuto la vita al massimo. Aveva grandi sogni e Paige ha sempre fatto di tutto per far accadere le cose che voleva, la sua spinta al successo è stata d’ispirazione”.

Poi la mamma di Paige Rice ha scritto: “È stata la mia roccia, di recente, riesco a malapena a respirare in questo momento e non so come andare avanti. Vorrei solo parlarle un’ultima volta. Il tempo è così prezioso e non sappiamo mai quando sarà scaduto. Amatevi e raccontatevi.

Poi conclude la mamma di Paige Rice: “Io e lei avevamo parlato di recente della morte e lei mi ha detto che avrebbe vissuto la vita al massimo. Ho malattie croniche e Paige mi ha spinto a rimanere positiva e ad andare avanti. Aveva sogni enormi, voleva vedere il mondo e vivere una vita piena. Paige riempiva il suo tempo con l’essere socievole tra lavorare sodo e prendersi cura di me”, ha ricordato la mamma di Paige Rice.