Gabriele Cirilli chi è? Età, tormentoni, programmi, moglie, figli e carriera

Gabriele Cirilli (Sulmona, 12 giugno 1967) è un comico, cabarettista, attore e umorista italiano. È nato dell’Aquila dove è cresciuto in provincia e ha compiuto i primi studi Nel 1986 si diploma al Laboratorio di Esercitazioni Sceniche diretto da Gigi Proietti. Dal 1992 lavora in teatro, cinema e televisione, dove ha debuttato nel 1988 in un ruolo di coppia con Marina Suma nel gioco condotto da Marco Predolin.

Dopo aver lavorato per vari programmi televisivi e per alcuni film. Gabriele Cirilli può essere considerato uno dei comici italiani più popolari di tutti i tempi. Ha iniziato la sua carriera come artista di cabaret durante gli anni ’80. Le sue performance includono strumenti musicali, costumi e molte battute diverse. Dopo aver collaborato con numerosi fumetti, Cirilli ha deciso di scrivere i propri spettacoli comici.

Una nuova interpretazione dopo 24 anni: un altro Gabriele Cirilli scopre la sua nuova immagine e l’amore del pubblico per lo spirito di leggerezza, acutezza e ironia che porta in scena. In tutto il mondo, in televisione e alla radio, Gabriele, icona della comicità italiana, da oltre 20 anni lascia il segno con una sfacciataggine incontenibile.

Moglie, figli e vita privata di Gabriele Cirilli

Parlando della vita privata di Gabriele Cirilli di sappiamo che ha 18 anni ed è stato con Maria De Luca, che successivamente ha portato all’altare e dalla quale ha avuto un figlio nato nel 2001 Di nome Mattia.

Nella primavera del 2012 Cirilli partecipa come concorrente alla prima edizione talent di Rai1 Tale e quale show nelle vesti di Pino Daniele (prima puntata), Luciano Pavarotti (seconda puntata), Giusy Ferreri (terza puntata).

Poi Freddie Mercury (quarta e ultima puntata) arrivando alla fine 3º dietro a Serena Autieri e Enzo Decaro. È l’unico concorrente a essere confermato in gara per la seconda edizione del programma.