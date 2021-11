Lella Costa chi è la figlia Viola Marietti? età, foto, carriera e vita privata

Viola Marietti è un’attrice italiana. È nata nel 1992 a Milano, figlia di Lella Costa. Si è trasferita a Genova all’età di dieci anni e ha iniziato a lavorare come attrice nel 2015 ottenere fama in film drammatici, ruoli televisivi e soap opera.

La sua svolta avviene nel 2018 con la serie “La televisione delle ragazze”, diretta da Renzo Rosso, in cui interpreta il personaggio di Gaia. Il suo debutto internazionale avviene nel 2019 nel film “The White Crow” diretto da Ralph Fiennes.

In una intervista fatta qualche anno fa proprio Viola ha voluto commentare le tue passioni indicando un’altra di quello che farà nel futuro:

“Il teatro resta il mio focus almeno per ora anche se resto aperta al cinema che per me per il momento resta difficile. La televisione è divertente ma, se posso azzardare, sta al teatro come una piscina gonfiabile all’oceano.

A marzo ho debuttato con un piccolo spettacolo mio al Teatro Studio Uno di Roma, “Amore”, inserito anche nella rassegna Dominio Pubblico del Teatro India, progetto della mia compagnia Tristeza Ensemble, scritto da Matteo Gatta con la mia regia”- Infine, ha rivelato: “L’idea è di lavorare con un’amica e collega, Grazia Capraro, a un progetto teatrale per raccontare la mia esperienza di vita nell’ambito ortopedico che mi ha molto segnata ma siamo ancora a livello embrionale”.