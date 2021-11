Can Yaman non solo Francesca Chillemi, c’è anche una ragazza misteriosa

Can Yaman e Francesca Chillemi fanno sempre più vicini: Semplice Intesa lavorativa o tra loro e scoccata la scintilla? I due attori sono protagonisti della fiction Mediaset Viola come il mare Dopo esserci conosciuti, lavorativamente parlando, sul set di Che Dio ci aiuti. Dal punto di vista sentimentale, Chillemi è ufficialmente legata Stefano Rosso, dal quale ha avuto la figlia Rania. Yaman,, invece dopo la rottura con Diletta Leotta, starebbe frequentando una misteriosa donna con cui non è ancora uscito allo scoperto. Secondo voi ci sempre più insistenti, però, il feeling tra Can e Francesca starebbe crescendo sempre di più e qualcuno sostiene che potrebbe esserci del tenero. L’attrice è stata vista più volte uscire dalla Casa Del Turco.

L’attore turco è molto impegnato con i suoi nuovi progetti professionali. Tra il nuovo libro sulla sua vita, il suo profumo, il suo progetto di solidarietà e la serie che sta girando prima di Sandokan, Can Yaman ha a malapena il tempo per qualcosa. Certo, trova sempre un po’ di tempo per rendere felici i suoi fan.

E cosa c’è di meglio che pubblicare una delle sue foto sexy, in cui si vanta del suo corpo, che lavora sempre in palestra. Hai visto l’ultimo?

I segreti di Can Yaman, scoperti nel suo libro

Con questa aspettativa, Can Yaman è ancora una volta al centro dell’attenzione. I suoi ammiratori attendono già con impazienza questo nuovo progetto, un libro che svelerà alcuni segreti del conquistatore turco. Intitolato Lo trovo strano anche io,è scritto in italiano, che a quanto pare è diventato la lingua con cui si sente più a suo agio ultimamente. Non invano, vive nel paese vicino da quasi un anno, dove ha lavorato a diversi progetti -ha ancora l’atteso Sandokán in sospeso-,e ha vissuto una storia d’amore appassionata.