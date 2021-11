Josephine Baker chi è: la vita straordinaria della ballerina

Baker sarà la sesta donna a ricevere questo onore e l’unica donna di colore .

Come ha fatto questa ballerina esotica, originaria degli Stati Uniti e famosa per i suoi spettacoli provocatori in cui appariva praticamente nuda, ad essere tra i quasi 80 eroi nazionali più rispettati di Francia?

Ebbene, Freda Josephine MacDonald – il suo nome originale – non solo è diventata una delle icone culturali più famose della prima metà del XX secolo.

Inoltre, questa diva, soprannominata la “Venere di bronzo”, divenne un’eroina della seconda guerra mondiale e in seguito un’attivista per i diritti civili.

Lungo la strada, Baker ha abbattuto ogni tipo di barriera , da quella culturale a quella razziale

Dalla povertà alla celebrità

Nacque a St. Louis, nel Missouri, il 3 giugno 1906, e ebbe un’infanzia difficile.

Suo padre, che suonava la batteria nei bar honky-tonk , abbandonò la famiglia e sua madre, metà nera e metà appalachiana, lavorava come lavandaia per mantenere i suoi figli.

La piccola Josephine ha iniziato a lavorare all’età di 8 anni e ha subito abusi. All’età di 14 anni era già stata sposata e separata due volte, ed è stato il suo secondo marito da cui ha ottenuto il cognome Baker.

Durante la sua adolescenza, era così povero che viveva per strada e dipendeva dalla spazzatura per il cibo.

Una volta ha detto che ha iniziato a ballare per scaldarsi nelle fredde strade di St. Louis.

Ma il suo talento e il suo carisma le permisero di entrare a far parte di un gruppo di vaudeville e in seguito di una compagnia di danza, The Dixie Steppers, che nel 1919 la portò a trasferirsi a New York.

È stato nella Grande Mela che è stata scoperta da un reclutatore di talenti alla ricerca di artisti da esibire in uno spettacolo di riviste rivoluzionarie, il primo composto esclusivamente da neri , a Parigi.

Con la promessa di 1.000 dollari al mese, Baker si recò in Francia dove la sua vita sarebbe cambiata per sempre.

“La danza delle banane”

Il grande salto verso la fama avviene nell’aprile del 1926, quando, all’età di 19 anni, si esibisce al leggendario Folies Bergère.

Lì ha sorpreso il pubblico con uno spettacolo molto diverso da quello utilizzato dal cabaret parigino: la Danse Sauvage (“Wild Dance”).

Baker, che indossava solo perle, un reggiseno e una gonna fatta di banane tempestate di pietre scintillanti, ha fatto impazzire tutti con la sua danza provocante, in cui muoveva i fianchi e incrociava le gambe nello stile del Charleston.

Nella sua serata di apertura, ha ricevuto una standing ovation 12 volte .

La “danza della banana” la rese una star e segnò l’inizio del fascino dei francesi per la “Venere di bronzo”.

Non solo ha recitato e ballato in teatro. Ha anche recitato in quattro film: “Mermaid of the Tropics” (1927), ZouZou (1934), Princesse Tam Tam (1935) e Fausse Alerte (1940), qualcosa di insolito per un artista nero.

“Come donna di colore, non avrebbe potuto ottenere ciò che ha fatto se fosse rimasta negli Stati Uniti”, Bennetta Jules-Rosette, direttrice del Centro di ricerca per gli studi africani e afroamericani dell’Università della California e autrice della biografia , ha dichiarato alla BBC “Josephine Baker in Art and Life: The Icon and the Image”.

“Mentre stava girando in Francia, c’erano artisti come Hattie McDaniel che interpretavano i domestici in ‘Via col vento'”, ha osservato durante un’intervista con la giornalista e autrice Joanne Griffith.

Secondo il biografo, ciò che distingueva Baker era che “non aveva mai pensato che nulla fosse impossibile”.

“Poteva fare cose che avremmo preso in considerazione prima del suo tempo, perché non ha mai pensato che avrebbe fallito”, ha detto.

Coraggioso

Baker non osava solo sul palco. Era anche nella sua vita privata.

Molti ricordano la diva, diventata icona della moda, passeggiando per le strade della capitale francese con il suo insolito animale domestico: un ghepardo.

Nei suoi spogliatoi aveva anche altri animali selvatici, come pappagalli e persino un boa.

Non aveva paura di abbracciare e sovvertire molti degli stereotipi che i francesi avevano sui neri, che immancabilmente associavano alla cultura africana.

Ma Baker ha mostrato il suo coraggio soprattutto quando si è trattato di resistere alle politiche segregazioniste dell’epoca.

L’artista ha insistito affinché i suoi spettacoli fossero aperti a tutto il pubblico e durante i suoi vari tour negli Stati Uniti si è rifiutata di esibirsi in luoghi che non consentivano l’ingresso al pubblico nero .

Secondo Jules-Rosette, è stata la prima a rompere la segregazione razziale a Las Vegas, prima ancora che artisti come Frank Sinatra e Sammy Davis Jr.

Ma nemmeno la sua fama la rese immune dal razzismo nel suo paese d’origine: alcuni alberghi e ristoranti si rifiutarono di accoglierla, e nel 1951 fu aggiunta a un elenco di persone antipatiche del governo e del Federal Bureau of Investigation (FBI) per dopo aver denunciato per razzismo il proprietario dello Stork Club di New York.

Fu un’altra dimostrazione della sua audacia che avrebbe conquistato il cuore e il rispetto dei francesi e l’avrebbe portata a ricevere l’onore di un posto nel prestigioso Pantheon di Parigi.

Spia della Resistenza

Quando scoppiò la seconda guerra mondiale (1939-1945), Baker mise da parte la recitazione e i costumi esotici che l’hanno resa famosa per fare qualcosa che poche star e icone della moda avrebbero fatto: indossare un’uniforme .

Durante il lungo conflitto, prestò servizio come sottotenente nell’Ausiliario femminile dell’aeronautica francese.

Ma, ancora più coraggioso, approfittò della sua fama per spiare per conto degli Alleati .

Usando i suoi contatti e gli inviti alle feste d’ambasciata, ottenne informazioni sui movimenti delle truppe nemiche che riuscì a trasmettere prima alle autorità francesi e – dopo la caduta della Francia ai nazisti – alla Resistenza, usando l’inchiostro invisibile sui suoi spartiti.

Per i suoi contributi, è stata decorata da Charles de Gaulle con la Legion d’Onore e la Medaglia della Resistenza .

Antirazzismo

Un altro lato che molti celebrano di Baker è stato quello di un attivista per i diritti civili.

Nel 1963, dopo essere tornato sul suolo americano con l’aiuto dell’allora procuratore generale Robert Kennedy, partecipò alla famosa Marcia su Washington , insieme al leader del movimento per i diritti civili Martin Luther King , che tenne il suo memorabile discorso “Ho un sogno”.

Vestita con la sua uniforme militare francese, Baker era l’unica donna che si rivolgeva al pubblico.

“Sapete che ho sempre preso la strada rocciosa”, ha detto alla folla.

“Non ho mai preso quella facile. Ma quando sono cresciuto, e sapendo di avere il potere e la forza, ho preso quella strada rocciosa e ho cercato di appianarla un po’”, ha osservato.

” Volevo renderti le cose più facili . Voglio che tu abbia l’opportunità di avere quello che ho avuto”, ha detto, riferendosi al successo che ha avuto in Francia.

Baker non solo ha parlato e agito contro la discriminazione razziale e religiosa. Diede anche l’esempio: nel 1937 si convertì all’ebraismo per sposare l’industriale bianco Jean Lion, grazie al quale ottenne la cittadinanza francese.

Il matrimonio è durato un anno. Un decennio dopo si risposò con un altro uomo bianco: Joe Bouillon, con il quale adottò 9 figli di diverse nazionalità e razze , per formare quella che lei chiamò ” Rainbow Tribe “.

Anche dopo aver divorziato da Bouillon nel 1957, ha aggiunto altri tre figli alla sua “tribù”, che ha finito per mantenere da sola.

L’artista, divenuta la donna di colore più ricca del mondo, finì in bancarotta e trascorse i suoi ultimi anni a Monaco grazie al sostegno ricevuto da un’altra star americana: Grace Kelly , allora principessa di quel piccolo stato europeo.

Quando morì nel 1975, a causa di un ictus, fu sepolta in quel principato, sebbene ricevesse gli onori militari durante i suoi funerali in Francia.