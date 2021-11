Maria De Filippi, nel 1989 cambiò all’improvviso la sua vita

Dopo aver frequentato il liceo classico e la Facoltà di Giurisprudenza dove si è laureata con lode, aspirando a un futuro da magistrato, la carriera di Maria De Filippi ha preso tutta un’altra direzione. Per mantenersi, infatti, ha cominciato a lavorare come redattrice di testi e come assistente in un ufficio legale. Nel 1989, però, galeotto fu un convegno al quale prese parte: è qui che ha incontrato Maurizio Costanzo che l’ha assunta in un’agenzia di immagine e pubblicità, facendola diventare sua assistente personale. Da lì alla tv il passo è stato breve: l’esordio con Amici, quando era ancora un talk show fatto da giovani che affrontavano i temi cari alla loro età.