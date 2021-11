Lorella Cuccarini, la “prof” di Amici di Maria De Filippi parla del rapporto con il marito: “Ci piace camminare insieme e ritrovarci”

Non so se esiste un segreto in realtà, esiste l’idea di fare un percorso insieme e affrontare tutto, nel bene e nel male” Ospite a “Verissimo” Lorella Cuccarini ha parlato dei 30 anni di matrimonio con il marito Silvio Testi e svela il “segreto” di un’unione così longeva.

“Noi amiamo fare tutte le cose insieme, anche se in realtà siamo molto diversi e molto indipendenti, ma ci piace camminare insieme, ritrovarci” ha aggiunto la showgirl, ora insegnante di canto ad “Amici” Assieme, i due hanno quattro figli.

“Non li ho programmati, quindi, quando sono arrivati, sono stati una sorpresa. Ho dovuto riorganizzare tutto” ha spiegato la Cuccarini. Ho sempre pensato che i figli fossero una benedizione, poi alla fine si sistema tutto.

Se non ci fossero la mia vita sarebbe molto diversa. Non si può vivere di solo lavoro” Ma non è tutto. Lorella ha parlato anche del suo lavoro: da ballerina professionista a docente di canto per la scuola di “Amici di Maria de Filippi” Nel salotto di Canale 5 ha commentato il cambio di cattedra (da insegnante di ballo Io scorso anno a quella di canto quest’anno): “Non ti nascondo – ha confidato a Silvia Toffanin – che quando Maria mi ha proposto questo cambio di cattedra ci ho pensato su due o tre giorni.

Però Maria era talmente tanto convinta che ha convinto anche me e come al solito ci ha preso. Sto riscontrando grandi soddisfazioni e tanto affetto dal pubblico e quindi sono molto contenta di questo nuovo ruolo”. La Cuccarini si è detta felice anche delle liti con Anna Pettinelli (sua collega nella “scuola”) e di non sentire la mancanza degli attriti con Alessandra Celentano.