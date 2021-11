Stefano De Martino parla del rapporto col figlio Santiago

Che Stefano De Martino sia innamorato del figlio Santiago, avuto nel 2013 dall’ex moglie Belén Rodriguez, non è certo una novità. Ilballerino e conduttore ha, inoltre, rivelato: “Sogno di lavorare con Santiago”.

Ospite di Maurizio Costanzo a “Se fatta notte”, Stefano ha affermato che è questo il suo più grande desiderio per il futuro, ovvero condividere il palco con il suo principino. “Sono diventato padre a 23 anni, ho avuto dalla mia quella giusta dose di incoscienza che mi ha aiutato a vivere con leggerezza la scelta di avere un figlio. Santi ora ha 8 anni, mi segue in televisione ed è lo spettatore che più temo.

Ci sono cose che non gli piacciono, cose che gli piacciono di più, mi fido molto del suo punto di vista infatti gli propongo, a volte, anche delle idee, delle sigle per vedere la sua reazione. Il mio sogno è lavorare con lui, contagiarlo con la mia passione, però, come tutti i papà, non voglio essere pressante: spero che faccia quello che gli piace” ha dichiarato l’ex ballerino di “Amici”. Proprio nel talent di Maria De Filippi, moglie di Costanzo, è nata la sua carriera.

“Con Maria è nato subito un rapporto quasi zia-nipote. Al primo casting avevamo sul petto un numeretto e si improvvisava. La commissione diceva: quello sì, quello no. Io venni scartato subito e lei, che ovviamente ha un fiuto infallibile e io sono l’eccezione che conferma la regola, mi porta davanti alla commissione e chiede: ‘Ma perché avete scartato questo ragazzo?! Insomma, il suo ascendente ha fatto sì che, almeno all’inizio, mi promuovessero.

È stato uno dei grandi bivi della mia vita” ha ricordato De Martino che, proprio nel talent di Canale 5, ha conosciuto Belén. La loro è stata una love story improvvisa. Lui, all’epoca, era ancora fidanzato con Emma Marrone e lei stava per chiùdere la relazione burrascosa con Fabrizio Corona. In brevissimo IH tempo, sono andati a convivere, hanno avuto Santiago e si sono sposati. Il resto è storia