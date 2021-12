Conoscete chi è Patrizia Pellegrino? Età, malattia, fratello, marito e figli

Chi è Patrizia Pellegrino: la sua carriera

Patrizia Pellegrino è nata a Torre Annunziata, Napoli, il 28 luglio 1962. Da sempre con la passione per la recitazione presto debutta come attrice: è il 1977 quando prende parte al film Onore e guapparia di Tiziano Longo. Riesce ad affermarsi come attrice e conduttrice, infatti in tv le affidano la Gran Canal e Sereno Variabile, dopo la tv arriva il teatro: il suo vero amore, sul palco ha recitato fino a poco prima di entrare nella Casa.

Per l’attrice questa non è la prima esperienza in un reality: nel 2004 era uno dei naufraghi dell’Isola del Famosi.

Patrizia Pellegrino: età, figli, fidanzato, malattia

Patrizia è nata a Torre Annunziata il 28 luglio 1962, sotto il segno zodiacale del Leone. Ha 59 anni, è alta 165 cm e pesa 55 kg.

La conduttrice ha avuto due matrimoni, entrambi terminati, e attualmente è fidanzata con Giampaolo Embrione, manager del settore immobiliare. I due vivono a Roma e si conoscono da quando erano ragazzini: dopo essersi persi di vista, si sono incontrati da adulti, hanno riallacciato i rapporti per poi decidere di diventare una coppia.

Il primo matrimonio di Patrizia Pellegrino è stato con Pietro Antisari Vittori. Con lui ha avuto 3 figli: Tommaso, Arianna e Riccardo. Quest’ultimo è scomparso pochi giorni dopo la nascita.

Nel 2005 l’attrice è convolata a nozze con Stefano Todini: la relazione è terminata nel 2013: nell’arco di tempo in cui i due sono stati sposati, hanno adottato Gregory. L’esperienza e le difficoltà riscontrate per ottenere l’affidamento sono state raccontate da Patrizia nel suo libro “Per avere Gregory”.

Tra i periodi più difficili della sua vita, c’è sicuramente quello in cui ha scoperto di avere un tumore al fegato: dopo le cure, ha raccontato la sua esperienza a “Domenica In” da Mara Venier, spiegando di essere in via di guarigione.