Sapete chi è Lina Sastri? Età, carriera, teatro e cinema, vita privata, marito, figli

Lina Sastri la conosciamo tutti per essere una nota attrice la quale ha esordito tanti anni fa al cinema con La Bella Otero. Di lei sappiamo ancora che vanta una carriera davvero molto importante e ricca di grandi successi soprattutto ottenuti al teatro. Ad ogni modo, che cosa conosciamo di lei e della sua vita privata?

Lina Sastri, chi è

Sappiamo bene che il suo vero nome è Pasqua Lina Sastri ed è nata esattamente il 17 novembre 1953 a Napoli ed ha 67 anni di età. È un’attrice ed anche una cantante italiana ed è nata nella zona Vasto Arenaccia in via degli Zingari.

Ha esordito nel mondo del cinema con La bella otero. Il primo ruolo importante che ha ottenuto è quello nel film il Prefetto di ferro nel 1977 di Pasquale Squitieri. Ha lavorato in diversi film tra cui Ecce Bombo di Nanni Moretti, Segreti segreti di Giuseppe Bertolucci, Mi manda Picone di Nanni Loy. Come cantante ha pubblicato diversi album in napoletano. Ha partecipato poi al Festival di Sanremo nel 1992 con Femmene ‘e mare. Nel 1994 ha sposato il ballerino argentino Ruben celiberti. I due si sono separati dopo 7 anni di matrimonio. Non ha figli e della sua vita privata e sentimentale non sappiamo tanto.