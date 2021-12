Dieta di mela verde: un’opzione per disintossicare

La dieta della mela verde è uno dei piani depurativi o disintossicanti che ha guadagnato popolarità per la sua capacità di aiutare a disintossicare il corpo e perdere peso.

Sebbene non sia un modello nutrizionale permanente, è un’alternativa per ridurre le tossine in breve tempo. Si compone di menu leggeri e ipocalorici che combinano ingredienti facilmente digeribili.

Inoltre, con la mela verde come protagonista, è un programma che combatte disturbi come stitichezza, colesterolo alto e sovrappeso.

Tuttavia, dovrebbe essere fatto solo per tre o cinque giorni, in quanto non è un piano alimentare in grado di fornire tutti i nutrienti di cui il corpo ha bisogno.

Cioè, dopo questo tempo, la persona deve riprendere una dieta completa ed equilibrata per continuare con un ritmo di vita sano.

Qual è la dieta della mela verde?

Attraverso la dieta della mela verde, vengono utilizzate le proprietà di questo frutto, al fine di purificare il corpo in un breve periodo di tempo. Il piano suggerisce una combinazione di ingredienti depurativi, o disintossicazione accompagnata da porzioni di mele, ad ogni pasto principale.

Come con altri piani dietetici per disintossicare, è necessario sopprimere alcuni alimenti che possono interferire con il processo. Pertanto, durante i giorni in cui viene effettuato, sono vietati latticini integrali, grassi saturi, farine raffinate e zuccheri.

D’altra parte, per non alterare troppo il concetto di una dieta sana, i menu dovrebbero avere un adeguato equilibrio di verdure fresche, carni magre e cereali integrali.

Sebbene ci siano modelli troppo ipocalorici, questi aiutano a soddisfare un requisito sicuro.

È necessario ricordare che il miglior complemento per qualsiasi dieta è il consumo di acqua, in quantità sufficiente. Combinando il frutto con questo liquido sano, si possono ottenere effetti interessanti sugli organi le cui funzioni sono rallentate a causa dell’eccesso di tossine e grassi.

Benefici della dieta della mela verde

La mela è un frutto pieno di vitamine, minerali, fibre alimentari e un’altra varietà di nutrienti essenziali. Per questo motivo, la dieta della mela verde porta importanti benefici, oltre al controllo del peso.

Sebbene sia implementato solo in un periodo di cinque giorni, favorisce il processo digestivo e la funzionalità epatica, con i quali si può apprezzare un notevole miglioramento della salute generale.

Ora, questa dieta è ideale per la perdita di peso perché allevia il gonfiore che spesso si verifica dal tipo di cibo consumato, tra gli altri aspetti. In sintesi, i suoi principali vantaggi sono:

Migliore digestione.

Riduzione della stitichezza.

Idratazione di cellule e tessuti.

Miglioramento della funzionalità epatica e renale.

Rafforzamento del sistema immunitario.

Eliminazione delle tossine e del grasso accumulato in eccesso.

Regolazione dello zucchero in eccesso e del colesterolo nel sangue.

Svantaggi della dieta della mela verde

Per fare la dieta della mela verde, è importante controllare di avere una salute stabile, poiché può causare effetti controproducenti.

Va notato che questa dieta non dovrebbe essere adottata da persone con ipertensione, diabete o malattie della tiroide.

In caso di problemi di salute, è importante adattare la nutrizione alle esigenze speciali del corpo. Allo stesso modo, prima di iniziare questo piano è essenziale conoscere i suoi svantaggi.

Questa dieta non copre tutte le esigenze nutrizionali del corpo, quindi dovrebbe essere applicata solo per il tempo raccomandato.

La perdita di peso che si ottiene dopo aver soddisfatto il piano può essere facilmente recuperata quando le abitudini alimentari non sono migliorate.

Non tutte le persone perdono peso, alcune semplicemente disintossicano.

Nei giorni di dieta può aumentare l’ansia.

Può causare diarrea

Come fare la dieta della mela verde?

Nella dieta della mela verde, vengono preparati solo i tre pasti principali. Tuttavia, se la fame appare tra le ore, è valido calmarla con un pezzo di mela.

I menu possono essere variati con cibi leggeri e ipocalorici. L’importante è non limitare il piano solo alle mele, in quanto può essere pericoloso.

Opzioni per la colazione

Una mela verde, una fetta di pane integrale con prosciutto di tacchino e una tazza di infuso.

Un uovo sodo, due biscotti integrali e una mela verde.

Frittata di due uova, senza sale e con un po ‘di pepe, mela verde e una tazza di caffè scremato con latte.

Una mela verde sm schiacciata con un po ‘di burro di arachidi e un bicchiere di latte d’avena.

Pane integrale con fetta di avocado, una mela verde e una tisana.

Opzioni per il pranzo

Insalata di verdure crude; porzione di manzo alla griglia o pollo e mela verde.

Verdure bollite (senza patate); porzione di tonno limone e mela verde.

Insalata di verdure verdi condita con aceto, limone e sale; porzione di pesce bianco al forno e mela verde.

Filetto di petto di pollo; broccoli al vapore con riso integrale e mela verde.

Verdure saltate in olio d’oliva; petto tostato e mela verde.

Opzioni per la cena

Insalata di verdure verdi con salmone e mela verde.

Insalata di carote e sedano e succo di mela.

Budino di riso leggero e mela verde.

Brodo vegetale e mela verde.

Insalata mista con mela a cubetti.

Da tenere in considerazione

Nel caso in cui sia necessario perdere peso, è meglio consultare un nutrizionista. Soprattutto se il numero di chili è maggiore di cinque.

Nel caso in cui tu voglia solo disintossicarti, dopo alcuni giorni di eccesso, puoi provarlo. Naturalmente, una volta provato, non farlo di nuovo fino a due mesi da ora.