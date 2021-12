Oroscopo 2022: Le previsioni di Branko per i Gemelli

Gemelli

Il segno dei gemelli vivrà questo 2022 conformato in due capitoli. Nella prima metà dell’anno, saranno in grado di riflettere con calma sui propri desideri e relazioni. Sia i single che coloro che sono in coppia saranno in grado di conoscere le loro priorità e sapere cosa vogliono dai loro legami sentimentali. Sarà il momento giusto per chiudere le tappe. Nella seconda metà dell’anno, le persone Gemelli saranno in grado di sentirsi più aperte che mai a nuovi progetti con i loro partner o nuovi amori. Intraprenderanno nuove sfide che li faranno crescere come persona e nelle loro relazioni romantiche. La sfida di quest’anno per i Gemelli è guardarsi dentro e poi cambiare la loro realtà.

Dovresti sentire il calore del tuo veloce e potente pianeta Marte accoppiato con il segno di fuoco affine Sagittario, il segno dell’avventura e dell’ottimismo, all’inizio del 2022. Non sei un grande pianificatore e le avventure spontanee che ti piacciono durante questo periodo irrequieto possono incoraggiarti a continuare a trovare modi per diversificare le tue esperienze per il resto dell’anno.

Festeggi il tuo ritorno solare mentre il sole visita il tuo segno da metà marzo a metà aprile, quindi buon compleanno al coraggioso guerriero che è in te! Ormai sarai in grado di sentire che quest’anno non è come l’anno scorso. Nel 2022 potrai trarre il massimo vantaggio dal fatto che sei un segno cardinale di fuoco sempre pronto per qualsiasi sfida la vita porti. È il tuo turno di mostrare al mondo che sei un vero giocatore di potere, quindi mettiti al piatto e colpiscilo fuori dal parco!

L’asteroide Chirone, il guerriero ferito, continua a viaggiare attraverso il tuo segno anche quest’anno, sfidandoti a lavorare sulle tue ferite emotive e spirituali. Questa energia ti mette molto a disagio, ma ti offre anche alcune incredibili opportunità per crescere come persona. Quel fuoco inconfondibile dell’Ariete può essere attenuato ma mai del tutto estinto, e durante il retrogrado di Chirone da metà luglio fino a fine dicembre dovresti smettere di sottovalutarti così tanto e iniziare ad abbracciare opportunità di guarigione spirituale che ti riporteranno al tuo sé fiducioso e inarrestabile .