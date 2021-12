Oroscopo 2022: Le previsioni di Branko per Leone

Leone

Il 2022 è un anno di divertimento per il popolo del Leone. Con l’influenza di Venere, si sentiranno più seducenti che mai. Quelle persone che sono in una coppia noteranno un’energia appassionata nel loro legame. Per i single, la prima metà dell’anno significa connettersi con il proprio piacere e incontrare nuove persone. Molti si innamoreranno e saranno in grado di vivere un rapporto di molta chimica e complicità. Le persone Leone dovranno mantenere una comunicazione fluida nei loro legami in modo che durino nel tempo. L’equilibrio tra piacere e onestà sarà fondamentale, e se impareranno a gestirlo potranno essere tra i più fortunati in amore quest’anno.

Il tuo sovrano è il sole grande, audace e caldo, non una sorpresa per qualcuno che vuole costantemente crogiolarsi alla luce della propria bellezza e dei propri successi! Come al solito, all’inizio dell’anno, sperimenterai l’energia terrena dell’ambizioso e di successo Capricorno, che dovrebbe darti molte ragioni per essere orgoglioso di te stesso.

Il saggio asteroide Pallade non è influenzato dal tuo segno in uscita quest’anno, ma visita il segno di fuoco dell’Ariete da metà febbraio fino alla fine di aprile, quindi cercherai una soluzione rapida a tutti i tuoi problemi. Lavori meglio ora in un ruolo di leadership o completamente da solo. L’ultima cosa che vuoi durante questo periodo di tempo è che qualcuno ti dica cosa fare!

Il tuo periodo dell’anno preferito arriva, ovviamente, verso la fine di luglio, quando il sole torna nel tuo eccitante segno dopo un anno di viaggio, e non vedi l’ora di festeggiare il tuo compleanno ad un certo punto nel prossimo mese. Sei l’anima della festa e il tuo umore estroverso e giocoso ti aiuta a fare la lista degli invitati alle celebrazioni estive di tutti.

La luna emotiva aggiunge equilibrio all’ego del sole e la luna nuova nell’altro segno di fuoco Sagittario alla fine di novembre illumina la tua quinta casa del piacere e assicura che questa lunazione sia piena di divertimento e divertimento. Tuttavia, sarai anche chiamato ad occuparti delle tue responsabilità durante il tempo di gioco, che può essere un ronzio ma anche insegnarti una buona lezione sulle priorità.