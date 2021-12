Oroscopo 2022: Le previsioni di Branko per Vergine

Vergine

Per la Vergine, il 2022 significa il grande anno dell’amore. Molti sperimenteranno legami che crescono e si stabiliscono con grande fiducia. È tempo di formalizzare le relazioni, decidere di vivere insieme in coppia, fare viaggi o allargare la famiglia per le persone di questo segno di terra. Le persone della Vergine scopriranno che il 2022 sarà un grande anno per avanzare nell’amore Pixabay. Grazie alla loro costante ricerca di stabilità e ordine, con Venere in transito, faranno l’amore il motore e il centro della loro attenzione quest’anno. Quelle persone che sono single sapranno chi può diventare una coppia stabile per molti anni, se osano uscire dalla loro routine.

È utile sapere che Mercurio, il tuo pianeta natale in rapido movimento, ti rende naturalmente veloce e vigile, così puoi facilmente passare da un segno all’altro e adattarti di conseguenza. Tieni d’occhio i tuoi obiettivi in ​​ogni fase e lavori per raggiungerli o superarli in ogni momento.

I più notevoli, ovviamente, sono i soliti tre cicli retrogradi di Mercurio che si verificano quest’anno dal 14 gennaio al 3 febbraio, dal 10 maggio al 3 giugno e dal 9 settembre al 2 ottobre (quando viaggia attraverso il tuo segno). Con Mercurio come sovrano, sei particolarmente in sintonia con i suoi periodi retrogradi e puoi essere più influenzato da loro e resistere meglio di molti altri. Fai attenzione ai problemi di comunicazione che possono interrompere gli affari e ai problemi meccanici che influiscono sui piani di viaggio.

tuo giorno speciale ad un certo punto tra la fine di agosto e la fine di settembre, quando la tua natura terrena, analitica e organizzata dovrebbe essere più apprezzata. Alla fine della stagione estiva, avrai voglia di mettere le cose in ordine, quindi passerai molto tempo a pulire, organizzare e sbarazzarti di cose che non si adattano più al tuo stile di vita. Questo è anche un buon momento per concentrarsi sui problemi di salute, quindi non ignorare i test di routine e le visite mediche ora.