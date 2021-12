Cristina Marino e Luca Argenterò, il gossip vorrebbe tanto beccarli un po’ di più in giro

Una bellissima passeggiata al parco per Cristina Marino e Luca Argenterò e ovviamente per la loro piccolo Nina Speranza. La famiglia Argenterò ha portato ai Giardini Montanelli la figlia di 16 mesi, felice di stare all’aperto con la sua palla da gioco colorata.

Papà non l’ha persa mai di vista mentre le scattava ritratti col telefonino, in braccio alla mamma ha invece reclamato la sua dose di coccole. La figlia dell’attore e della modella è una vera meraviglia mentre da sola va alla scoperta di tutto ciò che di nuovo osserva.

Luca Argenterò e Cristina Marino sono una coppia che incanta da sempre ma da quando è nata Nina Speranza sono una famiglia da copertina. Il gossip vorrebbe tanto beccarli un po’ di più in giro ma loro preferiscono la protezione della loro casa, della loro famiglia. L’occasione è però arrivata durante una passeggiata in una giornata invernale con tanto sole. Niente di più bello che portare i figli sulle giostre e osservare il loro divertimento.

L’attore 43enne – con bomber grigio e coppola indossata al contrario – si è divertito a scattare foto ricordo alla figlia, che poi è finita in braccio alla modella e attrice 30enne, in stile cowgirl. Affiatati, innamorati e pazzi della loro Nina Speranza, durante la permanenza al parco anche per mamma e papà sono arrivati un bacio e un abbraccio. I due si sono sposati a giugno con un matrimonio da sogno, cosi bello che anche loro hanno confessato che tutto è sembrato una favola.

Continuano a conquistare follower e pubblico ma soprattutto continuano a conquistarsi tra loro. E pensare che all’inizio del loro amore non volevano parlarne, molti pensavano che non sarebbe durata a lungo. Invece, eccoli felici da fare invidia al mondo.

L’attore e la moglie sono impegnatissimi, ma ogni momento è buono per ritrovarsi. Lui sta girando la seconda stagione di “Doc – Nelle tue mani” e la serie “Le Fate ignoranti” di Ozpetek, Cristina Marino è stata sul set di “Uomini da marciapiedi” con Paolo Ruffini, e in Sicilia è nel cast di “Makari”, con Claudio Gioè. La Marino ha spiegato come senta la necessità di essere sempre presente con sua figlia, ed è per questo che la coppia non perde mai l’occasione di trascorrere dei momenti felici insieme alla loro adorata bambina. EZ1