Oroscopo Paolo Fox domani 19 dicembre 2021, anteprima astrale

Ariete

Dovrai sbrigarti per finire un lavoro e iniziare cose migliori. Dovrai affrontare nuove sfide che ti motiveranno molto. Se vuoi progredire, dovrai cercare di modernizzarti. Innamorati, in questi giorni riacquisterete il fascino che vi ha sempre contraddistinto. Puoi avere un incontro con un membro della famiglia che ami molto in questi giorni. In caso di problemi, i tuoi familiari saranno felici di aiutarti. Lo stress e la mancanza di riposo saranno i tuoi peggiori nemici, agisci. Sembra che tu abbia un po’ di insonnia o che tu sia piuttosto nervoso, disconnettiti. Praticare una tecnica di rilassamento farebbe bene alla tua salute, ti darebbe dei benefici. La tua dieta sarà decisiva per te per mantenere il tuo stato energetico.

Toro

Sei in un buon momento per recuperare il tempo perso e andare avanti. Potrebbero farti un’offerta che comporta miglioramenti economici, avrai un miglioramento economico e buona fortuna in materia di lavoro. Se hai un partner, in questo giorno potrebbe sorprenderti con qualcosa di molto speciale. In amore, se stai cercando l’avventura o una conquista, in questo giorno avrai vita facile. Promuovere la comunicazione è la soluzione ai problemi della convivenza. Sorgeranno cose inaspettate che daranno eccitazione e dinamismo fino ad oggi. Nel tuo tempo libero riposerai o farai qualcosa che vuoi veramente fare. Per la tua salute, approfitta di qualche giorno di riposo devi lasciare la città e riordinare. Devi pianificare un po’ di più la tua vita in modo che tutto vada come desideri.

Gemelli

Non perderti, potresti perdere un documento importante. Attenzione agli eccessi, alla lunga avranno il loro tributo, riposatevi. Se sai come esprimere i tuoi sentimenti, le tue relazioni con gli altri miglioreranno. Ti senti bene ed emotivamente equilibrato, sei di buon umore. Farai degli amici interessanti questo giorno, devi essere consapevole dell’occasione per trovare l’amore. Analizza se il tuo atteggiamento è corretto, ricorda che raccogli ciò che semini. Per quanto riguarda la salute, se cerchi di evitare liti, trascorrerai una giornata meravigliosa e serena. Ti sentirai mentalmente attivo e avrai idee che ti ripagheranno. Cerca di divertirti al massimo in questo giorno che avrai l’opportunità di farlo. Hai molta energia fisica,

Cancro

Sarai ispirato, a poco a poco, metterai in pratica tutte le tue idee. Stai lasciando tutto per dopo e sarà peggio, recupera. Avrai molte spese domestiche, ma non preoccuparti, erano già previste. Innamorati, esci con il tuo partner e divertiti, devi disconnetterti. Se hai un partner, farai molto bene con lei in questi prossimi giorni, goditela. Per la tua buona salute, se guardi la tua dieta e fai un po’ di esercizio, ti sentirai meglio. Potresti avere mal di testa per la rabbia, ma non automedicare. Le cose buone richiedono sempre molto tempo per arrivare, presto vedrai i risultati. Lo stress ti sta logorando, devi prendertela comoda e rilassarti. Cerca di stare al caldo, questo giorno sarai soggetto al raffreddore.

Leone

Al lavoro, fai attenzione prima di accettare compiti che non ti appartengono. In questo momento puoi iniziare a ricevere i frutti della tua precedente dedizione. Migliorare la tua formazione in qualche modo sarà la chiave per avanzare professionalmente. Cerca di prestare più attenzione ai tuoi cari, sai che ne hai bisogno. Puoi uscire molto e incontrare persone interessanti e divertenti, approfittane. Un amico ti mostrerà quanto ti ama, non pensare a niente di anormale. In amore, vorrai mettere alla prova la tua relazione, stai attento e non esagerare, non sarebbe un bene per te. Hai voglia di essere molto attivo, ma devi moderarti per mantenere la tua energia. Il tuo corpo soffrirà se non rallenti, devi dosare meglio. Trascorri più tempo nel tempo libero e prenditi cura di ciò che dovresti, devi pensare a te stesso e alla tua salute.

Vergine

Oggi possono farti un’offerta di lavoro piuttosto strana, ma devi studiarla. Avrai molti compiti al lavoro, ma li farai rilassato e molto bene, ti divertirai. Non dare consigli a nessuno, invece di ringraziarti diranno che non li hanno aiutati. Il supporto del tuo partner sarà fondamentale per te in questo giorno, non rifiutare il loro aiuto. Non sarebbe male se avessi più affetto verso il tuo partner, lo sta gridando. Puoi ottenere tutto ciò che vuoi in amore, non perdere le occasioni. Guarda cosa mangi e cerca di esercitare di più, taglia il grasso. Le articolazioni potrebbero causarti più di un disturbo, non sforzarti. Le attività artistiche sono sempre utili per rilassarsi, distrarsi. Hai un po’ di umore basso, prenditi cura della tua salute, ma sarà per pochissimo tempo.

Bilancia

Al lavoro attraversi una fase calma e positiva, Bilancia, cerca di approfittarne bene. Non prendere decisioni lavorative, non è questo il momento, aspetta tempi migliori. Potresti collaborare con un amico per avviare un’attività, pensaci, ma potrebbe interessarti. Devi richiedere denaro e al momento non lo otterrai, ma non scoraggiarti. Non cercare, trova, se ti apri all’amore, verrà semplicemente. Se non hai un partner, guarda nel tuo ambiente vicino, c’è qualcuno con interesse. Se prendi l’iniziativa nelle materie sentimentali sarai fenomenale, fallo. Sei preoccupato per l’umore di qualcuno vicino, ma puoi sostenerlo. Ti sentirai socievole e comunicherai molto bene con le persone intorno a te. A casa avrai pace e tranquillità, l’atmosfera sarà abbastanza rilassata. In salute, non commettere eccessi che possono costare il loro tributo in seguito, quindi prenditi un po’ di cura di te stesso.

Scorpione

Il tuo lavoro sarà un modo per dimenticare altri problemi. Sarai in grado di raggiungere qualsiasi tuo obiettivo finanziario, continua a lavorare in questo modo. Se hai bisogno di soldi, aspetta qualche giorno per richiederli, ora non è il momento. In amore, in questi giorni realizzerai i sentimenti di qualcuno che conosci. Stai attraversando una piccola crisi emotiva, ma presto arriveranno altri tempi. Un amico ha bisogno del tuo aiuto, ma non devi esagerare. Avrai un buon rapporto con la tua famiglia e anche con il tuo partner, se ne hai uno. Avrai voglia di cambiare la tua routine quotidiana e questo è qualcosa che torna sempre utile. Stai bene ma potresti stare meglio se facessi esercizi di rilassamento. Non trascurare la tua schiena, esegui gli esercizi appropriati per mantenerla e ti ritroverai in buona salute.

Sagittario

Al lavoro avrai una buona opportunità, non lasciartela scappare. Potresti ricevere una nuova offerta, controlla se sei interessato. Oggi avrai piacevoli notizie di famiglia, come una nascita o un matrimonio imminente. Ti mancano gli incentivi nella tua relazione e ti stai annoiando, considera i cambiamenti in amore. Rifletti sulle cose prima di dirle se non vuoi problemi, puoi ferire. I tuoi cari non sono solo un peso, passa più tempo con loro, ascoltali. Seguire una dieta sana è molto importante per la tua salute, tienilo a mente. Il tuo umore migliorerà progressivamente, ti sentirai molto bene ora. Non appena ti muovi e ti prendi cura della tua dieta, ti sentirai benissimo. Cerca di stare calmo, sei un po’ nervoso a causa dell’influenza planetaria.

Capricorno

La tua economia funzionerà molto meglio di quanto ti aspettassi, Capricorno, continua a comportarti così. Non preoccuparti al lavoro, potresti essere in una serie di sconfitte, ma finirà. Nel tuo lavoro può esserci un problema, ma con calma puoi risolverlo. Avrai dei soldi o qualcosa dietro che ti farà molto bene, ti incoraggerà. Ti divertirai con i più piccoli della famiglia con il tuo partner, saranno entusiasti. Mescolerai obbligo e distrazione, potrai divertirti in questo giorno. In amore avrete nuove tentazioni sotto forma di infedeltà, ma dovete riflettere. Sei in buona salute, ma hai bisogno di più sonno per calmarti. Non apportare modifiche sostanziali ai tuoi piani perché hai una brutta giornata. Fai attenzione prima di prendere una decisione importante che potrebbe cambiarti la vita. Stai bene, ma con un po’ di nervi, prova un rimedio naturale.

Acquario

Hai la tendenza a spendere soldi per cose superflue, Acquario, prova a controllarti. Non trascurare un lavoro che stai facendo, è importante che tu lo svolga. Agisci con calma nei tuoi affari, così tutto andrà bene per te. È tempo che tu prenda in considerazione un cambiamento di lavoro, prenda l’iniziativa. Non pensare di avere sempre ragione, cerca di essere diplomatico con gli altri. Le tue relazioni romantiche e di amicizia saranno molto positive oggi. Avrai il tuo supporto per realizzare un progetto che hai. In amore, se organizzi i tuoi affari in modo ragionevole, tutto andrà meravigliosamente. Dedica più tempo a prenderti cura di te e a fare cose che ti interessano. Il tuo corpo soffre di qualche sforzo eccessivo, per la tua salute, ora devi riposare un po’. Ti senti forte ed entusiasta di iniziare cose nuove, fallo.

Pesci

Alcuni cambiamenti sul lavoro ti faranno guadagnare di più, Pesci , saranno positivi per te. Sarai molto fortunato in tutto ciò che riguarda la tua professione, cogli l’occasione. Fate attenzione con le persone con cui fate affari, dovete essere molto consapevoli. Non essere così impaziente e lascia che anche gli altri facciano il primo passo nell’amore. Segui gli impulsi del tuo intuito e ignora i commenti degli altri. Se ti sei allontanato dal tuo partner, ora tocca a te avvicinarti a te stesso, per te andrà bene. Sei in una buona posizione per aiutare un partner e conquistare amicizie. Durante il giorno recupererai la salute e il buon umore a poco a poco, ti rallegrerai. Fai attenzione a perdere documenti o denaro, oggi sei confuso. Fai capire agli altri cosa vuoi e cosa no, così non ci saranno fraintendimenti.