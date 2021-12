Oroscopo Paolo Fox oggi sabato18 dicembre 2021, previsioni tutti i segni

Ariete

Secondo l’Oroscopo di oggi, la fortuna da parte del tuo partner in questo giorno. Non aver paura di ciò che potrebbe venire o di ciò che è accaduto, perché quelle trance non intaccano la solidità di ciò che tu e il tuo partner avete coltivato. Questo è un momento in cui si rivelerà la resistenza del legame che sono riusciti a costruire. Questo è un giorno propizio per firmare contratti o fare società, perché le stelle sono a favore di tutto ciò che significa forze e volontà che si sommano, dice l’astrologo Mhoni Seer. Devi stare attento, però, perché tra tutte le offerte che ti vengono fatte devi distinguere quelle che sono davvero benefiche per la tua carriera. È un buon esercizio, per la tua mente e per il tuo corpo, che mediti e che lo fai sotto una buona guida. Hai bisogno di scavare dentro di te per trovare quella pace che senti perso, ma che è sempre stata parte del tuo cuore, Ariete. Tutto ciò di cui hai bisogno è sempre stato dentro di te.

Toro

Devi chiederti cosa hai fatto per meritare l’amore di cui ora godi. La risposta, si sa, è molto poco. Siete stati benedetti con il più grande dei doni, ed è per questo che non potete osare sprecarlo e disprezzarlo. Dai valore a ciò che hai mentre ce l’hai e non giocare con false tentazioni, Toro. Bisogna saper aspettare che la semina ceda, che i frutti maturino ed è tempo di raccogliere il raccolto.

La vera virtù di creare ricchezza è riconoscere il momento giusto per raccogliere il raccolto. Né prima né dopo: non avere fretta o puoi mettere a rischio tutto il tuo sforzo. Questo è un buon giorno per praticare la sordità, e fare orecchie da mercante a quelle voci piene di negatività che insistono su di essa è demerito il tuo sforzo e i tuoi risultati. È tempo di lasciarsi alle spalle quelle critiche che non vogliono che tu ti costruisca meglio: vogliono solo che tu ti tolga di mezzo

Gemelli

Secondo l’Oroscopo del Veggente Mhoni, oggi ti svegli con il bisogno che il tuo amore dica di se stesso più di quanto non sia, di essere una traccia di ciò che tu e la persona che ami siete. A tal fine, devi creare spazi che siano solo tuoi e di nessun altro. Caffè, parchi, cinema… Quei luoghi segreti e speciali su cui ogni coppia dovrebbe contare. Stai smettendo di fare soldi per ragioni sciocche, per non piegare il braccio in una disputa non importante. L’altra parte, sapete, ha tutte le intenzioni di riconciliarsi, nonostante la vostra resistenza. Quindi metti da parte il tuo orgoglio e accetta le scuse che ti vengono offerte. È qualcosa che fa per te. Devi evitare la veglia, perché per un segno misurato come il tuo la mancanza di riposo può essere molto dannosa. Organizza meglio i tuoi tempi in modo che il tempo di sonno necessario non venga trascurato. Inoltre, i tuoi sogni verranno a guidarti solo se dai loro il tempo e gli spazi necessari.

Cancro

Ci sono spazi che sono entrambi, ma devi fare cose che sono l’uno dell’altro. E quest’ultimo deve essere rispettato. Tutti dovrebbero avere il diritto alla privacy, ai segreti e ai rifugi. Non puoi e non dovresti sapere tutto del tuo partner. La fiducia consiste anche nel lasciare che tutti siano in quei luoghi separati. Ci sarà sempre una perdita, che può o non può riflettersi nella linea di fondo, ma ci sarà. È meglio avere l’idea e non ossessionarsi per riaverlo, Cancro. Parte della magia di ogni atto produttivo è che è necessario che qualcosa si perda nel processo, che diamo via un po ‘a caso, per dimostrare che non abbiamo paura della sconfitta. Se non ti piace ciò che lo specchio ti restituisce, dovresti rimpiangere di meno e fare di più. È una regola molto semplice: la preoccupazione non si somma, prenditi cura di se stessa. Quindi esci di fronte alla tua riflessione e fai ciò che è necessario. Una buona passeggiata, circa 30 minuti al giorno, può fare quel miracolo di cui hai tanto bisogno.

Leone

L’Oroscopo di oggi indica che i doni sono una parte essenziale del romanticismo. Va benissimo ricordare alla persona che amiamo ciò che vale per noi attraverso gli oggetti. Ma questi doni non possono sostituire la presenza e la cura, il tempo di qualità e l’amore in sé. Meno presente, più presenza da oggi. Ti chiedi come fare soldi per renderti di più. La risposta è semplice, ma richiede grande disciplina: dare priorità alle spese, suggerisce l’esperto, Mhoni Seer. Riconosci ciò che è essenziale (cibo, riparo, servizi) e paga per esso piuttosto che per ciò che si rivela secondario e superfluo, come quei lussi su cui non hai alcun controllo, Leone. Fare l’amore è un esercizio che ti spinge al limite come nessun altro. Migliora il tuo cuore, il tono muscolare e il sistema immunitario. Inoltre, ti connette con la persona più importante per te in questo momento. Oggi è un buon giorno per mettere in pratica questo consiglio.

Vergine

Le chiavi della vita sono fatte di amore. Le porte che riusciamo ad aprire sono le sfere che hanno a che fare con l’amore. Al lavoro, dentro o socialmente, con gli amici… Questa relazione in cui investi è qualcosa che non solo dà senso alla tua vita: ti permette anche di andare avanti e crescere. Non il contrario. I rivali si accumulano intorno a te. Questo non è qualcosa che dovrebbe preoccuparti o spaventarti, perché alla fine ha solo nemici che hanno qualcosa di prezioso da contribuire. I tuoi nemici segnano che sei sulla strada giusta e che sarebbe penoso cambiare rotta per loro. Non devi permettere che la menzogna si riassesti nella tua vita. Non è stato facile per voi trovare le persone trasparenti e oneste che ora vi circondano. Ecco perché non è una buona idea che qualcuno del tuo passato (che ha causato danni con le sue deviazioni dalla verità) ritorni. Sii fermo e gentile, e non lasciarlo entrare di nuovo, Vergine.

Bilancia

Non sono su una nave che affonda o in un edificio in fiamme. La loro relazione è tutt’altro che un disastro, e si fa il contrario. È solo che la passione con cui si amano mette in ogni pretesa troppa intensità, una che può far male. In ogni caso, questa è una buona occasione per imparare a dialogare. Le ferite guariscono, anche se ci vuole tempo. Quelli economici finiscono e sono curati, purché si mantenga la disciplina e la moderazione. Non sei ancora sano come pensi, ed è meglio che non fai movimenti improvvisi, che possono portarti a errori da cui (ora sì) sarebbe difficile per te recuperare. È meglio dimenticare quelle persone a cui piace gestire la tua vita. Ad ogni loro intenzione ti senti più perso e più debole, e questo non è giusto, perché non si impegnano nella tua cura o nelle tue emozioni. Non lasciare entrare nessuno che significhi disprezzo o dolore. Questa è una misura sanitaria indispensabile, Bilancia.

Scorpione

L’Oroscopo di oggi vi dice che la memoria è il linguaggio dell’amore. Ricorda da dove veniamo per capire dove siamo. Quindi, in giorni come oggi, quando ci sono discrepanze e alcuni rancori, dobbiamo ricordare prima di agire. L’amore è fatto di memoria, una memoria che conserva solo ciò che vale la pena. Ti è stato insegnato che essere un buon capo significa essere contro i lavoratori. Che un buon capo deve dominare la sua squadra per il bene di obiettivi produttivi, dice Mhoni Seer. Le stelle credono che tu debba rivelarti a quell’idea, Scorpione. E che devi essere un leader, davvero: qualcuno che si fa ammirare e che è quindi sostenuto dal suo popolo. La musica può aiutarti a riconnetterti con il tuo ambiente. Ti senti isolato, senza una guida per trovare volontà come la tua, che ti permettano di fidarti di nuovo degli altri e goderti la vita. Quello che dovete fare è accettare quell’uscita che vi propongono. Entra a far parte della festa… e incontrare persone.

Sagittario

Le canzoni che tu e il tuo partner avete condiviso durante la vostra relazione sono un ottimo modo per dirvi l’un l’altro quello che volete. Ciò che è in alcune sezioni amaro e in altri dolce, ma necessario in tutti i casi. Il gioco è contrassegnato: devi creare playlist l’uno per l’altro. Il tuo tocco è ciò che conta davvero, ed è proprio ciò che il tuo lavoro, i servizi che offri, i prodotti che crei non possono perdere. Affrettare il processo di elaborazione o consegna ti farà perdere il fascino artigianale che sai stampare.

Non crescere se questo significa che perderai la tua essenza, Sagittario. Oggi è un giorno in cui devi aprire gli occhi. Ti sei ingannato sulla cura del tuo corpo. Non hai seguito in piena regola le indicazioni e i regolamenti che hanno segnato. Ed è qualcosa che solo tu e il tuo corpo conoscete. Ed è il tuo corpo che si risente. Sei in tempo per rimettere ordine.

Capricorno

Secondo l’Oroscopo di oggi,i debiti sono debiti, in ogni contesto. E quel fastidio del tuo partner nei tuoi confronti (appena intuito, per ora, ma molto fermo tra i due) è dovuto a un prestito che non hai restituito, e di cui non hai detto nulla per molto tempo. Come tutte le cose che accadono all’interno di una coppia, sarà risolto parlando. Un buon leader non confonde le grida con gli ordini, né l’abuso con la disciplina. Non puoi continuare a tirare questo ramo, perché sta per rompersi, avverte la Pitonessa, Veggente Mhoni. Se lo fai, subirai un calo di considerazione. È tempo di essere la persona che sei, paziente e motivante. Questo è il leader che devi essere, Capricorno. Per migliorare le condizioni delle vie aeree, metti sacchetti di foglie e fiori aromatici sotto il cuscino. Mentre ci sei, evita le correnti d’aria e non aver paura di chiedere alle persone che fumano vicino a te di smettere, perché riguarda la tua salute e merita rispetto. Evita anche di andare a piedi nudi all’interno della casa.

Acquario

Niente è per sempre, ma non ha senso smettere di godere di qualcosa pensando alla sua finitezza. La tua relazione può durare a lungo… o no. La verità è che la strategia per renderlo più duraturo è semplice: goditi la persona che ami e lascia che ti goda, lasciando da parte tutti quei pensieri senza senso. Il lavoro non può aspettare, perché gli sforzi devono essere raddoppiati. È probabile che ti sentirai come se le tempeste fossero passate e puoi fare una pausa. Ma non è così: bisogna lavorare ancora di più, perché le sfide non si fermano, Acquario. Evita un momento di magra sforzandoti oggi. Il tuo corpo è una macchina perfetta, il cui funzionamento non sempre capisci. Oggi è un buon giorno per voi per bilanciare le sue componenti principali: mentale, spirituale e fisica. Come puoi farlo? Attraverso la vostra dieta. Elimina tutto ciò che ti fa male: basta ottenere energia pulita.

Pesci

Tutto può scomparire quando amiamo. Famiglia, amici, obblighi… E questa è una delle avventure dell’amore. Ci permette di concentrare l’intero universo su quella persona amata. È qualcosa che devi fare oggi, Pesci. È il momento di lasciarsi tutto alle spalle, e darsi l’un l’altro, senza pensare al domani. Oggi hai di fronte a te una dura disputa, in cui devi provare un approccio diverso da quelli che usi di solito. Ed è che in questo giorno imparerai che, in molte occasioni, la migliore strategia è abbandonare il gioco. È tempo di lasciare il tavolo senza cedere o confrontarsi, perché non vale la posta in gioco. Devi moderare il consumo di carne. Non si tratta di diventare vegetariani, ma di mantenere la tua migliore salute. Ed è che di solito ti concentri su un singolo tipo di cibo in certe stagioni, e questa volta è stato il turno di quelle succose bistecche. La varietà, senza dubbio, è la migliore alternativa per il tuo corpo.