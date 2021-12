Oroscopo Branko oggi sabato 18 dicembre 2021, previsioni segno per segno

Ariete

Professionalmente, le cose stanno per fermarsi, Venere retrò può ritardare i tuoi progetti creativi. Tuttavia, come leggi nei tuoi oroscopi di dicembre 2021, puoi approfittare del transito per analizzare meglio qualcuno di importante e scoprire come puoi avere un impatto positivo su quella persona. Non sorprenderti se oggi ti ritrovi a scappare dal dramma o dagli scontri emotivi.

Toro

Approfitta della fine del mese per prendere una lezione su qualcosa di nuovo, puoi incontrare qualcuno di rilevante lì. Non è saggio cercare di fare pressione su te stesso oggi per fare qualcosa, vuoi prenderti il tuo tempo e una volta che hai detto se vuoi o meno far parte di quel progetto o proposta. Attento a ciò in cui ti impegni in questi giorni.

Gemelli

Dovresti esaminare molto bene tutti i dettagli di qualsiasi contratto che firmi questo mese, lo stesso, rivedere bene gli accordi verbali che fai per evitare errori e incomprensioni. La Luna è nel tuo segno, quindi probabilmente vivi la giornata con la tendenza a sperimentare le tue emozioni in superficie.

Cancro

Avere contatti con altre persone e avvicinarsi a loro è la tua migliore strategia per espandere le tue conoscenze durante questa fine dell’anno. È un ottimo giorno per esprimersi attraverso la scrittura, la musica, la poesia e l’arte.Inizia un nuovo ciclo, le stelle ci guidano in questa nuova fase in cui i cambiamenti di stagione governano il nostro cammino attraverso la vita. @ISABOLETA

Leone

Dicembre potrebbe annunciare molti cambiamenti di lavoro per te. E lo stress da questi cambiamenti può manifestarsi psicosomaticamente nel tuo corpo. La tua gentilezza e preoccupazione per gli altri fa parte della tua filosofia di vita e, se possibile, cercherai qualcuno che trasformi il tuo desiderio di aiutare gli altri.

Vergine

Essere utili e produttivi sono per voi bisogni fondamentali oggi, quindi approfittate di questa energia per concentrarvi e svolgere qualsiasi lavoro o responsabilità in sospeso, quello che in qualsiasi altro momento del mese sembra noioso o pesante.

Bilancia

Stai vivendo una giornata in cui ti piacciono molto gli spazi aperti, anche se rimani a casa, preferirai uno spazio spazioso e luminoso in cui puoi sentirti a tuo agio ed espanso.

Scorpione

Vuoi stare con persone con cui puoi avere una conversazione su ciò che ti interessa davvero. Sei disposto a scavare fino in fondo quando si tratta del mondo delle emozioni. Oggi puoi vedere oltre le facciate e raggiungere il centro di una persona.

Sagittario

L’energia lunare si sta stabilendo nella tua area di partner o società, quindi se in questo momento non hai qualcuno con cui condividere la tua vita, potresti sentirti incompleto o molto triste. Ma non lasciare che il negativo del traffico ti inondi, analizza meglio cosa devi fare per ricostruire una relazione sana.

Capricorno

Puoi essere emotivamente distante, anche se gentile e cortese, tuttavia il resto dell’anno sarà difficile per te presentarti in modo vulnerabile. Oggi è un giorno in cui puoi trovare sicurezza nelle piccole cose della vita. Ti sentirai più felice quando avrai chiarito tutti i dettagli della tua vita quotidiana.

Acquario

Puoi sentirti molto eccitato, volendo essere affettuoso, espressivo, dare e ricevere grandi segni di affetto. Se hai una relazione, oggi è un ottimo giorno per il romanticismo.

Pesci

Questa settimana preferirai incontri e impegni più casuali o superficiali, il tuo desiderio di formare un legame intimo con nuove persone non è al suo meglio. Se ti senti emotivamente insicuro, puoi iniziare ad accumulare cose materiali per colmare le lacune.