Michael Schumacher compie 53 anni: ecco come sta oggi

Michael Schumacher compie oggi 53 anni circondato dal mistero sul suo stato di salute. Il 29 novembre sono passati 8 anni da quel fatale incidente che gli avrebbe rovinato la vita e le sue condizioni rimangono sconosciute.

Otto anni fa, le notizie provenienti dalle Alpi francesi hanno scioccato il mondo dello sport. Lì, Michael Schumacher aveva subito un incidente sugli sci nella località di Meribel. Il campione di Formula 1 hepta aveva battuto la testa e subito danni cerebrali che gli hanno cambiato la vita per sempre. Il pilota è stato portato in elicottero all’ospedale più vicino, dove hanno stabilito che il suo stato di salute era grave. Successivamente, è stato indirizzato a Grenoble, dove è stato operato in due occasioni. È rimasto lì per sei mesi in coma, fino a quando non si è svegliato nel giugno 2014.

“Michael ha lasciato l’ospedale universitario di Grenoble per continuare la sua lunga fase di riabilitazione. Non è più in coma”, ha detto all’epoca la sua portavoce, Sabine Kehm. Da allora, la famiglia Schumacher ha deciso di mantenere la segretezza intorno al suo stato di salute fino a quando quest’anno un documentario prodotto per Netflix ha promesso di fare un po ‘di chiarezza, anche se ciò non è accaduto o, almeno, per niente.