Can Yaman ha una nuova fidanzata, sta uscendo con Maria Giovanna Adamo?

L’amore non è sempre per la vita, e se non ditelo a Can Yaman e Diletta Leotta. L’attore e il giornalista stavano per giurare amore eterno quando lui le chiese di sposarsi pochi mesi dopo l’incontro, ma la realtà era che, sebbene fossero molto innamorati, la loro era così veloce che non andava da nessuna parte: questa stessa estate decisero di andare per le loro strade separate dopo averci dato invidia con le loro mega vacanze o i regali che si facevano l’un l’altro, ed è che l’incompatibilità delle loro agende impegnate ha reso impossibile navigare in quella relazione in cui avevano messo così tanto impegno.

Ora, però, ci sono nuovi tempi nel cuore di Can Yaman, che tra tutti i progetti di lavoro che ha in mano avrebbe potuto decidere di scommettere di nuovo sull’amore… con una nuova giovane donna. Secondo diversi media, potrebbe essere Maria Giovanna Adamo, un’italiana bruna, 25 anni e modella di professione, anche se abbastanza anonima. Dai, niente a che vedere con Diletta.

E perché la lepre è saltata? Beh, perché è stato proprio il padre di Can Yaman che, in una serie di foto che ha pubblicato su Instagram per il compleanno di suo figlio, ha pubblicato diverse immagini di lui con persone molto care … e la modella è apparsa tra loro accanto a Can, questa è la prima foto di entrambi. La rivista italiana ‘Chi’ si è messa al lavoro per indagare… e ha confermato che tra i due potrebbe esserci qualcosa di più di un’amicizia, e non solo: è che Maria Giovanna incontrerebbe anche la cerchia più privata dell’attore.

Al momento, nessuno dei due ha voluto dire nulla,a nche se forse vedendo quello che stava arrivando su di lei, Maria Giovanna ha deciso di rendere privato il suo Instagram nonostante abbia già circa 11.000 follower, quindi sembra che la ragazza voglia ancora mantenere un po ‘di quell’anonimato …

Per quanto riguarda Diletta, al momento non si conosce nuovo partner, ed è che solo poche settimane fa, poco dopo la notizia della rottura, lei stessa ha voluto parlarne apertamente, dicendo anche di essere ancora catturata con lui: “Penso di essere ancora innamorata. Non so cosa succederà in futuro. L’amore è imprevedibile e anche la vita è imprevedibile”, ha detto, ma sembra che la riconciliazione si stia allontanando sempre di più…