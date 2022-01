Michael Schumacher, la moglie rivela le ultime parole del pilota prima dell’incidente

Dal tragico incidente del 29 dicembre 2013 la vita di uno dei migliori piloti di Formula 1 è diventata ermetica. I dettagli sulla sua salute sono stati molto riservati e il suo recupero, che ha progressi lenti, è anche tenuto nel più privato.

Tuttavia, è stata l’aspettativa di un documentario audiovisivo sulla vita di Michael Schumacher che motiva la sua famiglia ad essere disposta a raccontare maggiori dettagli su ciò che è successo al pilota dall’incidente avvenuto più di sette anni fa.

Dura rivelazione: “Michael Schumacher è trattato per tornare a una vita più normale”

“Non sono l’unico ad averne bisogno. Anche i bambini, la famiglia, suo padre, tutti quelli che lo circondano sentono la mancanza di Michael”, ha detto sua moglie Corinna Betsch, parlando al media francese Télé Loisirs.

In questo discorso, Betsch è stato incoraggiato a commentare molti più dettagli sull’incidente del 2013, sottolineando anche che Michael non voleva andare sulla neve perché “non era l’ideale”, essendo poche ultime parole prima degli eventi. Ecco perché per trascorrere la fine dell’anno ha proposto alla famiglia di recarsi a Dubai e festeggiare con il paracadutismo, anche se in seguito è stato scartato.

Schumacher trascorse alcuni mesi in coma indotto dopo due interventi chirurgici dopo l’incidente. Dopo questo, il pilota ha subito tutti i tipi di trattamenti e terapie al fine di recuperare la sua capacità cognitiva e in futuro recuperare la sua mobilità, speranza che mantiene la famiglia e che secondo sua moglie, anche gli altri membri di esso eseguono le proprie terapie per aiutare Michael e proteggerlo.

La moglie del pilota accettò che avrebbe avuto un gran numero di angeli al suo fianco, dal momento che avevano superato tutte le loro gare corse “in sicurezza”.

“Qualunque cosa accada, farò tutto il possibile. Lo faremo tutti. Come famiglia, abbiamo cercato di andare avanti come Michael avrebbe voluto e come l’avrebbe ancora amata. La vita va avanti. Michael ci ha sempre protetto e ora proteggiamo Michael”, sono state le parole di Corinna, che ora ha 52 anni e continua a guidare la famiglia Schumacher.

L’eredità del pilot si rifletterà a metà settembre sulla piattaforma di streaming Netflix, dove verrà presentato in anteprima il tanto atteso documentario che affronterà la sua vita, la sua carriera e, naturalmente, le immagini inedite del sette volte campione del mondo, di cui si sa poco della sua situazione attuale.

La premiere del documentario era prevista per i primi giorni di dicembre 2019, ma si è deciso di posticiparla di un anno, fino alla fine del 2020, in modo da avere accesso ai video di famiglia forniti dagli Schumacher e incorporarli. Tuttavia, la pandemia di coronavirus ha ritardato ancora una volta l’uscita del film.

Lo scorso gennaio, la portavoce della famiglia dell’ex pilota, Sabine Kehm, ha dichiarato ai media tedeschi “Express” che il documentario non avrebbe mostrato la persona fredda che è stata vista sulle tracce del mondo, ma anche la sua sfaccettatura familiare.

“Il film dovrebbe ritrarre la carriera senza precedenti di Michael, ma mostra anche le molteplici sfaccettature di un uomo complesso: lo spietato e audace pilota di Formula 1, l’atleta ambizioso, il meccanico consumato con un talento tecnico unico, il giocatore di squadra di cui fidarsi e l’uomo di famiglia premuroso”.

Mick Schumacher, gli argomenti del figlio di Michael per raggiungere la Formula 1

Va ricordato che alla fine del 2020, Corinna, moglie dell’ex pilota, ha fatto una strana apparizione al gala della Federazione Internazionale dell’Automobile, presieduta da Jean Todt, e in cui ha ricevuto un premio a nome di suo marito. “Michael ha sempre avuto un grande cuore, ha sempre voluto aiutare le persone bisognose. È sempre stato un piacere per lui farlo. Nonostante l’incidente, volevamo continuare con quello che era iniziato. Questa è la chiave”, ha detto Corinna nel suo discorso di ringraziamento.