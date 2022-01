Andrea Iannone: chi è, età, carriera, vita privata, flirt, fidanzata, squalifica

Andrea Iannone lo conosciamo tutti per essere un noto pilota e da un pò di tempo a questa parte anche un personaggio pubblico. E’ stato ultimamente uno dei concorrenti dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci e Paolo Belli. Ma cosa conosciamo di lui e della sua vita privata? Conosciamolo meglio.

Andrea Iannone, chi è

E’ nato il 9 agosto 1989 a Vasto, in provincia di Chieti. Ha 32 anni ed è diventato in questi anni un noto personaggio televisivo. Ha preso parte al campionato Italiano Velocità e poi al campionato Spagnolo Velocità ed altre competizioni a livello nazionale ed europeo. In sella all’Aprilia ha iniziato a correre in pista. L’anno successo ha poi disputato un’intera stagione al motomondiale in classe 125 su un’Aprilia, debuttando al Gran Premio di Spagna. Ha chiuso così la stagione al 20° posto con ben 20 punti al decimo posto in Turchia.

Carriera

Ha debuttato nel 2013 in MotoGP alla guida della Ducati Desmosedici del team Pramac Racing. Il suo compagno di squadra è Ben SPies. Poi nel 2015 Andrea è passato al team ufficiale Ducati insieme al compagno di squadra Andrea Dovizioso. Ha ottenuto il terzo posto in Quatar. Poi nel 2016 è approdato alla Suzuki firmando un biennale. Nel 2018 ha raggiunto il podio con la Sukuzi ed ha concluso al terzo posto nel Gran premio delle Americhe. E’ stato nel 2019 che è passato al team Aprilia Racing Team Gresini. Sempre nel 2019 ha vissuto un anno particolare perchè sospeso dalla Federazione internazionale di motociclismo. Il motivo? E’ risultato positivo ad un controllo antidoping. Nel 2020 i risultati hanno confermato effettivamente la presenza di tracce di steroidi anabolizzanti. Poi a novembre 2020 è stato squalificato per 4 anni dal TAS di Losanna. ù

Vita privata

E’ stato spesso al centro del gossip per la sua vita privata e sentimentale. Dopo otto anni di relazione con Claudia Manzella, ha conosciuto Belen Rodriguez. I due hanno infatti ufficializzato la relazione nel 2016.“Questo amore mi ha arricchito in tutti i sensi ed è successo grazie a una formula magica: la normalità”. Queste le dichiarazioni rilasciate dal pilota. Ad ogni modo, i due si separano nel 2018. L’anno successivo, Andrea ha avuto una storia con Giulia De Lellis ma nel 2020 la loro storia è finita. Da quel momento la sua vita privata è stata un mistero. Si dice che abbia una nuova fidanzata, ovvero la modella venezuelana Carmen Victoria Rodriguez ma non sembra esserci alcuna conferma.