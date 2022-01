Gerry Scotti: ecco svelato il vero motivo della rottura con l’ex moglie Patrizia Grosso

Gerry Scotti è stato sposato in passato ad una donna di nome Patrizia Grosso, dalla quale ha avuto un figlio di nome Edoardo, che è l’unico figlio del conduttore. Sono passati diversi anni da quando Gerry si è separato da Patrizio Grosso eppure la fine del loro matrimonio è stato da sempre un grande mistero. I due sono stati sposati per 18 anni. Si sono sposati nel 1991 ed hanno avuto un figlio di nome Edoardo, che è venuto a mondo nel 1992.

Gerry Scotti, il vero motivo della rottura con Patrizia Grosso

Come abbiamo già avuto modo di anticipare non è ancora chiaro ai fan quale sia stato il motivo di rottura tra i due che è arrivata nel 2022. Sembra che però Patrizia abbia ad un certo punto confessato a Gerry di essere innamorata di un altro uomo. I due pare che si fossero già allontanati negli anni precedenti. Molto probabilmente a far si che i due si allontanassero è stato il fatto che il conduttore era solito trascorrere molto tempo al lavoro, trascurando la donna ed anche il figlio. Il divorzio è arrivato nel 2009.

“Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ne ho sofferto molto. Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio”. Queste le dichiarazioni rilasciate all’epoca dal conduttore, il quale dopo un pò di tempo si è legato ad un’altra donna, ovvero Gabriella Perino.