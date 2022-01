Gabriella Perino: chi è la compagna di Gerry Scotti, la loro storia d’amore “Con lei sono rinato”

Gabriella Perino è la compagna di Gerry Scotti, ovvero la donna che dopo la delusione del primo matrimonio gli ha regalato di nuovo il sorriso. Il conduttore è stato sposato infatti con Patrizia Grosso una donna, dalla quale ha avuto un figlio di nome Edoardo. Gabriella ha comunque da sempre fatto parte della vita di Gerry Scotti, ma soltanto dopo che il suo matrimonio era finito è diventata la sua compagna.

Gabriella Perino, chi è la compagna di Gerry Scotti

E’ stata da sempre una donna molto riservata, lontana dal mondo del gossip. Fa l’architetto e sembra che abbia conosciuto Gerry quando era ancora agli esordi della sua carriera, ma soprattutto era single. Tra di loro sarebbe iniziato tutto come un’amicizia poi nel 1991 è cambiato tutto quando Gerry ha sposato Patrizia. Nel frattempo anche Gabriella si è sposata ed ha avuto due figli. Il destino ha voluto che Gabriella e Gerry si siano incontrati nella scuola accompagnando i loro figli. Giorno dopo giorno i due si sarebbero riavvicinati e da quel momento non si sono più lasciati, ovviamente dopo che le loro relazioni nel frattempo erano finite.

La separazione di Gerry dalla prima moglie

“Non andavamo più d’accordo, anche per colpa mia, il lavoro mi assorbiva tantissimo. E mia moglie ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona. Ho sofferto molto, non mi sarei voluto separare da mio figlio. Però ho preso una casa vicino a loro, lo potevo accompagnare a scuola e vederlo sempre. Ma quanti amici invece si sono ritrovati a 40 anni sul divano di mamma e ad attraversare la città per vedere i bambini?”. Questo quanto raccontato da Gerry Scotti nel corso di un’intervista rilasciata un pò di tempo fa a Vanity Fair. Il momento della separazione per Gerry è stato molto duro e sembra che lo stesso abbia sofferto tanto.

L’inizio della storia d’amore tra Gabriella e Gerry

Finalmente, grazie a Gabriella Perino poi è riuscito a ritrovare il sorriso. La donna, nel corso di un’intervista rilasciata a La stampa un pò di tempo fa, sembra abbia riferito che almeno all’inizio i due avrebbero scambiato solo delle chiacchiere superficiali. Via via i due hanno scoperto di avere diverse cose in comune e da buoni amici poi è nata una grande storia d’amore. “Il nostro ritrovarci è stato ineluttabile, ci conoscevamo fin da ragazzi, e siamo finiti, a un certo punto, ad affrontare le stesse problematiche, essendo entrambi separati con figli”. Queste le parole dichiarate da Gerry.