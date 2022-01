Oroscopo Paolo Fox oggi martedì 18 Gennaio 2022, le previsioni

ARIETE

L’amore non c’è o se c’è è sempre motivo di dubbi e incomprensioni, oppure ancora è da mettere in stand by... Ma, in compenso, il cielo ti dà sempre la massima lucidità e la grinta per brillare nel lavoro. AMORE: Cupido ancora ostile, ma sei anche ostinata e testarda E quindi, quando ti sei messa in testa una cosa... non c’è proprio modo di farti cambiare idea. SALUTE: Alti e bassi fino al 19. Ma dopo, dal 20, cielo da grande forma ed energia E magari ti sale anche la voglia di sfidare il mondo! SOLDI: Più concentrata e più determinata. Sai cosa c’è da fare, lo farai e prenderai in mano la situazione. GIORNO FORTUNATO: Giovedì 20

TORO

Amore da podio e piacevole e cupidoso il cielo del weekend. Ma sul lavoro e su probabili urgenze e ostacoli, devi ancora avere pazienza e non devi distrarti. AMORE: Più romanticismo che passione. Chi ha già fatto la scelta importante, ora la cura come il più bel fiore del giardino. SALUTE: Occhio a gola e cervicale, tuoi punti deboli, specie se fa freddo e piove. SOLDI: Molti sforzi da fare: serve un po’ di pazienza. Ma adesso, con Giove complice, qualche aiuto arriva anche dal cielo. GIORNO FORTUNATO: Domenica 16

GEMELLI

La fortuna non c’è. Ma sei in un periodo di grande eccitazione, con tanto da fare. Specie sul lavoro e nelle pr, la vita scorre con tante nuove sorprese. AMORE: Marte contro! Molta aggressività da smaltire, con il partner tuo bersaglio preferito. Ma Mercurio, se vuoi, può aiutarti con un miglior dialogo. SALUTE: Un po’ a corto di energie, ma basta una buona notizia a ricaricarti. Dal 20 va molto meglio. SOLDI: Lucidità, ma occhio e prudenza, perché, per un Mercurio positivo che può sponsorizzare bene le tue idee e i tuoi progetti, c’è adesso anche un Giove disarmonico che può farti spendere troppo. GIORNO FORTUNATO: Mercoledì 19

CANCRO

Dal 20, per umore e forma, finisce un periodo e ne comincia un altro tutto nuovo: meno stress e può attivarsi di più Giove favorevole e darti più fortuna. AMORE: Forse è giusto mettere un po’ d’ordine nella tua vita cominciando proprio da qui. E il partner (se c’è) non ha poi tutti i torti a lamentarsi di te. SALUTE: Se, come è probabile, ti senti (probabilmente per amore) ancora un po’ intossicata, la prima regola adesso è quella di “depurarsi”. SOLDI: Volendo in questo momento puoi voltare pagina, magari abbinando un po’ di coraggio in più a una maggiore dose di adattabilità.

GIORNO FORTUNATO: Giovedì 20

LEONE

Dal 20 Sole contro come Mercurio. Rischio di passi azzardati, ma anche stimolo a uscire dagli schemi per rinnovarsi e pensare al futuro come mai. AMORE: Non è esaurita la fase passionale, ma razionalizza di più, per non perdere il controllo se non ne vale la pena. SALUTE: Marte top! Affronti tutto facile e niente fa paura. Ma cautela dal 20. SOLDI: La grinta c’è, con tanta voglia di una svolta netta per coronare le tue ambizioni. Ma se vuoi osare meglio dal 28. GIORNO FORTUNATO: Venerdì 14

VERGINE

Molto protetta da Cupido in amore, ma i punti deboli sono l’energia e un po’ di pessimismo di troppo. Occhio agli eccessi polemici nel fine settimana. AMORE: Venere ti coccola e chi ti ama non ti biasima, ti sopporta o ti vede senza difetti. Ma, nel fine settimana, meglio evitare quelle reazioni polemiche e permalose che non fanno bene al rapporto. SALUTE: Alti e bassi di umore e Marte ti porta spesso a esagerare. Il senso della misura non è un optional! SOLDI: Bisogna cambiare! Ma, se vuoi lasciare una strada per prenderne un’altra, evita il fai da te e ascolta un consiglio esperto. GIORNO FORTUNATO: Domenica 16

BILANCIA

Tranne l’amore che è sempre un tuo punto debole, il cielo ti dà sempre ottima lucidità e continua a dirti che è il momento giusto per fare progetti e per agire con determinazione sul (e per il) lavoro. AMORE: Quando ti arrabbi diventi una furia, decisa a non sentir ragioni! Ti riconosci? Bene, esserne consapevole ora ti può aiutare a fare un passo indietro. SALUTE: L’energia c’è e il lavoro ti fa bene alla mente. Però, fino al 19, un po’ di riposo in più non guasta e farebbe bene anche al tuo corpo. SOLDI: Hai sia la grinta sia la lucidità per osare nel lavoro... e senza chiedere il permesso a nessuno! GIORNO FORTUNATO: Giovedì 20

SCORPIONE

Possono farti un'offerta di lavoro piuttosto strana, ma dovresti studiarla. Avrai molti compiti al lavoro, ma lo farai rilassato e molto bene, ti divertirai. Non dare consigli a nessuno, invece di ringraziarti diranno che li hai peggiorati. Il supporto del tuo partner sarà fondamentale per te in questo giorno, non rifiutare il loro aiuto. Non farebbe male se avessi più segni di affetto con il tuo partner, lo sta piangendo. Puoi ottenere tutto ciò che vuoi in amore, non perdere le occasioni. Guarda cosa mangi e cerca di esercitare di più, sopprime il grasso. In salute, le articolazioni potrebbero causarti più di un disturbo, non fare sforzi. Le attività artistiche tornano sempre utili per rilassarsi, distrarsi. Il tuo umore è un po' basso, abbi cura di te, anche se lo sarà per poco tempo.

SAGITTARIO

Non prendere decisioni di lavoro, questo non è il momento, aspetta tempi migliori. Potresti associarti con un amico per avviare un'attività, pensaci, anche se potrebbe interessarti. Devi reclamare denaro e non lo otterrai, ma non scoraggiarti. Non cercare, trovare, se ti apri all'amore, semplicemente verrà. Se non hai un partner, guarda nel tuo ambiente circostante, c'è qualcuno con interesse. Se prendi l'iniziativa in questioni sentimentali, sarà fantastico per te, fallo. Sei preoccupato per l'umore di qualcuno vicino a te, ma puoi supportarlo. Ti sentirai socievole e comunicherai molto bene con le persone intorno a te. A casa avrai pace e tranquillità, l'atmosfera sarà abbastanza rilassata. Per una buona salute, non dovresti commettere eccessi che possono prendere il loro pedaggio in seguito, quindi prenditi cura di te un po'.

CAPRICORNO

Il tuo lavoro sarà un modo per dimenticare altri problemi. Sarai in grado di raggiungere economicamente alcuni dei tuoi obiettivi, continua a lavorare in questo modo. Se hai bisogno di soldi, aspetta qualche giorno per richiederli, ora non è il momento. Innamorato, in questi giorni realizzerai i sentimenti di qualcuno che conosci. Stai attraversando una piccola crisi sentimentale, ma presto arriveranno altri tempi. Un amico ha bisogno del tuo aiuto, ma non devi esagerare. Avrai un buon rapporto con la tua famiglia e anche con il tuo partner, se ne hai uno. Avrai voglia di cambiare la tua routine quotidiana e questo è qualcosa che torna sempre utile. Stai bene ma potresti stare meglio se facessi esercizi di rilassamento. In salute, non trascurare la schiena, esegui gli esercizi appropriati per mantenerla.

ACQUARIO

Avrai una buona opportunità di lavoro, non lasciartela scappare. Potresti ricevere una nuova offerta, controlla se sei interessato. Oggi avrai piacevoli notizie di famiglia, come una nascita imminente o un matrimonio. Ti mancano gli incentivi nella tua relazione e ti annoi, considera i cambiamenti nell'amore. Pensa alle cose prima di dirle se non vuoi problemi, puoi far male. I tuoi cari non sono solo un peso, trascorri più tempo con loro, ascoltali. Seguire una dieta sana è molto importante per la tua salute, tienilo a mente. Il tuo umore migliorerà gradualmente, ora ti sentirai molto bene. Non appena ti muovi e ti prendi cura della tua dieta, ti sentirai benissimo. Cerca di rimanere calmo, sei un po' nervoso a causa dell'influenza planetaria.

PESCI

Non preoccuparti al lavoro, potresti essere in una serie di sconfitte, ma finirà. Nel tuo lavoro potrebbe esserci un problema, ma con calma puoi risolverlo. Riceverai soldi o qualcosa in ritardo che ti tornerà utile, ti incoraggerà. Ti divertirai molto con il tuo partner dei più piccoli della famiglia, saranno entusiasti. Mescolerai obbligo e distrazione, puoi divertirti molto in questo giorno. Innamorato, avrai nuove tentazioni, ma devi pensare alle cose prima di complicarti la vita. Sei in buona salute, ma hai bisogno di dormire di più per calmarti. Non apportare modifiche sostanziali ai tuoi piani perché hai una brutta giornata. Fai attenzione prima di prendere una decisione importante che può cambiarti la vita. Ti senti bene, ma con un po' di nervosismo, prova qualche rimedio naturale.