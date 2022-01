La storia vera di Carlo Verdone: chi è, età, carriera, vita privata, chi è l’ex moglie, figli, sorella, film

Carlo Verdone (Roma, 17 novembre 1950) è un attore, regista e sceneggiatore italiano. Figlio di un noto critico cinematografico e fratello del regista Luca Verdone, Carlo Verdone è oggi una delle più grandi star del cinema italiano. È anche considerato da molti l'erede dello stile interpretativo del grande Alberto Sordi.

Ha sempre avuto un grande interesse per il teatro. Così, da bambino aveva un debole per intrattenere serate in famiglia con suo fratello Luca con interpretazioni di scene di film di famosi registi italiani come Roberto Rossellini o Vittorio de Sica.

Dopo essersi laureato in Lettere all'Università La Sapienza, dove il padre ha lavorato per molti anni come professore di storia del cinema, Carlo ha frequentato la Scuola di Management del Centro Sperimentale della capitale italiana.

La sua prima produzione avrebbe visto la luce nel 1969. 'Solar poetry', una registrazione psichedelica, è stato solo l'inizio della prolifica e multidisciplinare carriera di Carlo Verdone nel mondo del cinema.

Alla fine degli anni '80 Verdone sviluppa diversi progetti per il cinema e la televisione con i quali riesce a riscuotere un certo successo di pubblico e critica. Il più famoso di questi è stato, senza dubbio, il suo debutto come regista professionista con il film 'Un Sacco Bello', dove ha anche recitato (come in gran parte dei film che ha diretto) e che lo ha catapultato nell'arena cinematografica nazionale del momento.

Dopo questo film, sarebbero arrivate altre opere come 'Bianco, Rosso e Verdone' o la sofisticata commedia romantica 'Borotalco', considerata da molti il suo capolavoro. Appartengono a quest'epoca anche film come 'Agua y jabón', 'Cuori Nella Tormenta', 'Yo y mi hermana' o 'Amigos de la escuela', co-scritti, diretti e interpretati da Carlo Verdone. Dagli anni '90, film come 'Let's Not Keep In Touch!' o 'Gallo Cedrone' spiccano nella sua filmografia, in cui è stato anche regista e protagonista.

Inoltre, dei suoi ultimi anni vale la pena menzionare i film 'Non è colpa nostra', 'Italiani' o 'La grande bellezza', così come 'Manuale de amore'e i suoi due sequel; film che lo hanno reso uno degli attori e registi comici più ammirati e amati dal pubblico italiano.