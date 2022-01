Somma Lombardo, gennaio Non è ancora finita. E, forse, non finirà mai. La storia d’amore tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino regala un nuovo colpo di scena: a due anni dalla separazione, i paparazzi li beccano insieme all’aeroporto di Malpensa, tra sorrisi e gesti che lasciano trapelare la loro ritrovata intimità.

La showgirl è di ritorno da un viaggio in Sud America con un’amica e all’arrivo trova proprio lui, il volto di Raidue. De Martino ha portato il figlio Santiago dalla mamma? Nient’affatto. Il bimbo nato dal loro amore non c’è. Solo Stefano la aspetta col sorriso stampato sul volto. Ed è lui che, premuroso, sfila il carrello dalle mani della ex moglie e si carica il peso dei suoi bagagli fino all’automobile con la quale lui la accompagna a casa.

Antonino fa già parte del passato

Da qualche giorno, in realtà, si vociferava di ... un loro ritorno di fiamma. Prima di Natale i due avrebbero cominciato a frequentarsi con un’assiduita che insospettiva, anche perché cercavano di evitare di farsi beccare insieme. Ma già le fi gole profonde parlavano di Genette romantiche e di L? serate che si concludevano nello stesso appartamento. Insomma, non c’è due senza tre! Ricapitoliamo la loro avventura: dopo il colpo di fulmine nel 2012, i due si sposano nel 2013, pochi mesi dopo la nascita di Santiago, e si separano nel 2015.

Nel 2019, tornano insieme, «stavolta per sempre», aveva predetto allora la conduttrice di Tu si que vales. Nel 2020, però, Stefano esce di casa, pare che un suo tradimento abbia rovinato tutto. Così Belén, distrutta, trova confetto tra le braccia di Antonino Spinalbese, con il quale lo scorso luglio mette al mondo Luna Mari. Già in autunno, però, comincia la crisi. Ora che Antonino pare uscito di scena (come compagno, non come padre) ecco che rispunta il conduttore di Bar Stella e Stasera tutto è possibile. Tra i due ex non c’è più alcun rancore, anzi! Dopo otto anni d’amore, un figlio e due crisi, questa sarà finalmente la volta buona? Solo il tempo lo dirà.