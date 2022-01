Marco Rossetti: chi è l'attore di Doc-Nelle tue mani, età, carriera, vita privata, fidanzata

Marco Rossetti lo conosciamo tutti per essere un noto attore che interpreta il ruolo di Damiano Cesconi nella serie televisiva Doc. Sappiamo bene che è un attore molto bello e affascinante capace e di conquistare il cuore di molti telespettatori soltanto con la sua bellezza. Ma cosa conosciamo in realtà di lui e della sua vita privata? Conosciamolo meglio.

Marco Rossetti chi è

È nato a Roma il 8 settembre 1985 sotto il segno della Vergine ed ha 36 anni. Ha studiato al centro sperimentale di cinematografia e ha ottenuto il diploma e subito dopo ha iniziato a fare diverse esperienze soprattutto al teatro. È un attore molto bello e anche molto affascinante ed è alto circa 183 cm. Pare che debba la sua perfetta forma fisica all'attività di pugilato che ha pratica costantemente e anche al fatto di aver giocato nella Serie B italiana di pallanuoto. Ad un certo punto, poi allo sport però sembra che Marco abbia preferito la recitazione e per questo ha deciso di diplomarsi al centro sperimentale di cinematografia iniziando la sua carriera.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale sappiamo che è fidanzato con Beatrice Arnera una bellissima attrice. Entrambi sono molto riservati e per questo motivo sulla loro storia d'amore non abbiamo molte informazioni. Sembra che nel corso di un'intervista entrambe abbiano raccontato come avvenuto il loro primo incontro dicendo che è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Dal loro primo incontro non si sono più lasciati e vivono insieme a Roma.

Carriera

Ha iniziato quindi a lavorare da prima in teatro e poi nel 2005 ha debuttato in televisione nella quinta stagione di Distretto di Polizia, seppur con un piccolo ruolo. Il 2010 è stato poi l'anno della svolta professionale e ha debuttato al cinema con Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio. Successivamente ancora è entrato a far parte del cast della fictionR.I.S. Roma – Delitti imperfetti nel ruolo del tenente Bartolomeo Dossena. Ha preso parte a diverse produzioni destinate alla televisione come Le mani dentro la città, Squadra mobile e Buongiorno Mamma! e il Cacciatore. Nel 2021 ha interpretato il calciatore Daniele De Rossi nella serie televisiva Speravo de morì prima. Ad oggi è uno dei personaggi di Doc-Nelle tue mani, fiction di grande successo in onda su Rai 1 con la stagione stagione. In questa serie l'attore interpreta il medico Damiano Cesconi.