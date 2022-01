Belén Rodriguez corteggiata da Michele Morrone, ma preferisce...

Anno nuovo, copione vecchio. Davanti a Belén Rodriguez c’è un futuro sentimentale aperto. La relazione con Antonino Spinalbese, il giovane papà della sua Luna Mari, sembrerebbe ormai al punto di non ritorno.

I due fanno vite separate: lei ha trascorso le vacanze di fine anno in Uruguay insieme a un’amica e tutto lascia pensare che questo 2022 porterà altro gossip nella vita dell’inquieta showgirl. «Non è facile stare con me», ha ammesso lei stessa. «Io pretendo tanto, voglio sempre il fuoco e, quando la fiamma si abbassa, divento una rompiscatole».

E mentre fa capolino l’ex storico di lei, Fabrizio Corona - sostenendo «Belén è ancora innamorata di me» - la fiamma che l’ha unita per un anno al padre della sua secondogenita perde intensità giorno dopo giorno. E c’è già chi sarebbe pronto a candidarsi per ridarle il calore che la conduttrice di Tu si que vales si aspetta da una storia d’amore.

E Michele Morrone. L’ex concorrente di Ballando con le stelle si è separato nel 2018 dalla moglie Rouba Saadeh, stilista libanese, ed è stato visto poi in compagnia di Elena D’Amario, la coreografa di Amici. Qualche settimana fa, però, l’attore avrebbe avuto un incontro molto ravvicinato con la soubrette. E c’è pure un filmato - che riprende Michele insieme alla showgirl mano nella mano in un noto locale milanese - che ha fatto parlare parecchio.

Ma è al ritorno dalla chiacchierata vacanza sudamericana della Rodriguez che assistiamo a un incredibile colpo di scena: ad attendere all’aeroporto milanese il volto di Canale 5 spunta infatti a sorpresa l’ex marito Stefano De Martino. Che il conduttore - fiero del successo di Bar Stella, il suo programma di seconda serata su Raidue - e Belén fossero in buoni rapporti non è un mistero: anche perché a unire i due per sempre c’è Santiago, il primogenito della showgirl argentina. Eppure vedere Stefano che accompagna a casa l’ex moglie e sale nell’appartamento di lei in centro a Milano è un fatto a dir poco clamoroso.

«La Rodriguez e lui hanno ricominciato a dormire insieme», spiffera a Nuovo una gola profonda che abita nello stesso quartiere della soubrette. E così dopo il primo ritorno di . fiamma - interrotto in modo brusco nella primavera del 2020 - le quotazioni dell’ex pupillo di fi Maria De Filippi tornano a salire. E c’è chi è pronto a scommettere che la terza pace sentimentale tra lui e Belén sarà quella giusta.

In effetti anche nei momenti di conflitto più aspri di rado sono volate parole offensive dell’una nei confronti dell’altro e viceversa. E questo non solo per il bene del loro figlioletto, ma anche perché sia la conduttrice sia l’ex ballerino condividono certi valori, primo tra tutti l’amore per la famiglia.

Un esempio. Sia dopo la prima separazione sia dopo il secondo addio a Belén - avvenuto un paio d’anni fa - Stefano è sempre stato un papà impeccabile e affettuoso per Santiago. De Martino ama andare a prendere il suo erede a scuola, si diverte a fare piccoli viaggi insieme a lui e il bambino lo sente ed è molto legato a suo padre.

Perciò, oltre a stimare Stefano da un punto di vista professionale - visto che lui, con costanza e determinazione, ha saputo costruirsi una solida carriera televisiva - la Rodriguez sa pure di poter contare sulle sue qualità di genitore.

In più se è vero da una parte che Belén ama comandare, dall’altra ha bisogno di un uomo capace di tenerle testa e con cui confrontarsi sulle cose importanti. E oggi la showgirl ha capito che Antonino, molto più giovane di lei e forse schiacciato dalla sua personalità, non era il ragazzo giusto con cui costruire una nuova famiglia. Meglio l’usato sicuro, quindi. Ora De Martino ha la sua terza possibilità.