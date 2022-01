La vera storia su Fabrizio Corona e Giacomo Urtis

Esplode la bomba nella Casa del Grande fratello vip. E potrebbe essere solo la prima di una lunga serie. A sganciarla è Giacomo Urtis, il medico estetico dei vip. A sorpresa lui rivela agli altri inquilini assai precisi dettagli sul suo grande amore segreto. Tutti gli indizi portano a Fabrizio Corona, l’ex agente dei paparazzi. «Non ne ha mai fatto mistero», ha assicurato Urtis. «Vivevo in Sardegna e non conoscevo nessuno.

Mi ha presentato tutti. Mi diceva di andare a vivere da lui. Ci siamo conosciuti in aeroporto. Ho visto un braccio tatuato, pieno di gioielli, mi sono girato e gli ho detto: “Piacere, Giacomo”. E lui: “Piacere Fa...”», ha ricordato ! il gieffino prima di esse-m re fermato per privacy delle ragazze della Casa, che ne ascoltavano la 1 clamorosa confidenza.

«Poi quell’uomo è finito in carcere»

Urtis arricchisce il racconto. «A un certo punto l’hanno messo in carcere e quindi l’ho dovuto lasciare perché aveva da pensare a se stesso. Però andavo ogni mese in galera a trovarlo, questo sì, un grande affetto. Per anni sono andato a fargli visita. Quando è uscito ci siamo rivisti spesso: adesso è fuori dalla prigione, per fortuna», ha detto Giacomo per non lasciare spazio a dubbi.

Ma quel che ha fatto scalpore è il racconto del ménage à trois con la moglie dell’uomo non troppo misterioso. «Io ero a letto con lui e lei guardava. Poi io guardavo loro», ha detto senza peli sulla lingua Urtis.

Ma sul sito Dagospia Nina Moric, ex moglie di Corona, smentisce: «Finché siamo stati insieme io e Fabrizio, lui neanche conosceva Urtis». La più scossa da queste rivelazioni è apparsa Sophie Codegoni, che con Fabrizio Corona ha avuto un flirt recente. «Lui dice sempre di adorarti», ha commentato la ex tronista di Uomini e donne. «Quando venivi a cena li, vedevo che vi baciavate, ma sai noi ci salutiamo tutti baciandoci in bocca, non pensavo...».

Ma se la modella e influencer è rimasta di sasso, lo stesso Fabrizio Corona - Sentendosi chiamato in causa - è apparso sereno e ha ironicamente commentato: «Amore mio grande, unico e solo. Era un nostro segreto. Dai...». Una battuta per sdrammatizzare oppure la conferma alle parole di Giacomo? Il rapporto tra i due del resto dura da molti anni.

Se Urtis ha trasformato il proprio fisico ritoccando bicipiti, tricipiti, deltoidi, pettorali, addominali, fianchi, schiena, glutei, cosce e facendosi pure aspirare ben nove litri di grasso in eccesso, anche Corona non ha mai nascosto di essere ricorso alle cure estetiche dell’amico medico.

I gossip su Fabrizio e Giacomo non sono mai mancati. Secondo le fonti di Nuovo, questa vicinanza tra lui e Urtis sarebbe stata alla base della rottura con Belén Rodriguez, passata sopra al presunto flirt del giovane Corona con Lele Mora - una storia rivelata dallo stesso agente dello spettacolo - ma non sulla possibile liaison tra l'allora fidanzato e Giacomo. E Urtis avrebbe pure un’altra confessione da fare nella Casa. L’ex agente dei paparazzi non sarebbe l’unico vip da lui amato: c’è pure un eclettico cantante famoso.