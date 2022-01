Harry e Meghan, la vera storia del loro divorzio

Meghan Markle? La crisi di cui si vocifera da tempo a Buckingham Palace è ormai a un punto di non -ritorno. Pare che la regina Elisabetta II, attraverso i suoi ambasciatori, abbia consigliato al nipote - che vive in California - di liquidare la consorte e di tornare a Londra con i figli.

A scatenare il litigio, lato. Lui non ne vuol sapere di presentarsi all’evento più glamour dell’anno, visto che ci sarà Kristen Stewart, protagonista del film Spencer che parla del divorzio di Lady Diana. «Quel film non è affatto piaciuto a Harry, seccato dal fatto che la giovane diva abbia interpretato l’amata mamma», svela a Nuovo una gola profonda vicina alla coppia.

In più la Stewàrt - diventata famosa grazie alla saga cinematografica Twilìght - sarebbe una possibile candidata a vincere l’ambita statuetta come miglior attrice protagonista, anche se le nomination ufficiali verranno annunciate soltanto tra qualche giorno.

Vederla trionfare sorridente nel ruolo di Diana - raccontata come una donna tormentata e nauseata dal marito, il principe Carlo - sarebbe davvero troppo per Harry, che a dodici anni ha vissuto la morte della madre, una ferita ancora aperta per lui.

Ma Meghan - che nel frattempo ha vinto la causa contro i tabloid inglesi che pubblicarono la lettera scritta di suo pugno al padre nel 2018 - non pare avere intenzione di cambiare i suoi programmi. Da qui la crisi esplosa nel periodo di Natale e culminata con una lite furibonda, secondo le indiscrezioni raccolte da Nuovo. I due non si parlano da giorni.

Del resto le luci dei riflettori attraggono da sempre la Markle, che prima di sposare il sesto erede al trono d’Inghilterra sognava di diventare una star del cinema del calibro di Julia Roberts. E adesso non intende rinunciare all’opportunità di sentirsi la primadonna di Hollywood, quantomeno per titolo nobiliare. Harry però non vuole mollare. La tanto discussa intervista rilasciata a Oprah Winfrey -dietro le pressioni di Meghan - gli ha insegnato che l’amore a volte rende ciechi.

Anche perché nel cuore di lui la lontananza da Buckingham Palace comincia a farsi sentire. Gli mancano suo padre Carlo, il fratello William, i tre nipotini e la nonna Elisabetta, che si appresta a festeggiare i 70 anni di regno con l’attesissimo Giubileo di Platino, evento storico per la corona.

E soprattutto ad attenderlo c’è la cognata Kate. Anche nei momenti più bui - come durante i funerali del nonno di lui, il principe Filippo, avvenuti dopo l’intervista alla Tv americana - non ha mai interrotto il dialogo con il cognato, cercando di farlo riappacificare in ogni modo col fratello.

Poi ci sono i sudditi inglesi: a loro piacerebbe riavere Harry a Londra e il braccio di ferro con la Markle viene visto come il primo passo verso il riavvicinamento alla royal family. Insomma, si sta avverando la “profezia” di Will e Kate, i quali non pensavano che tra Harry e Meghan sarebbero durata, spiega a Nuovo Barbara Ronchi della Rocca, grande esperta di reali. «Come dissi il giorno delle loro nozze, era soltanto questione ti tempo poi alla decisione della coppia di lasciare l’Inghilterra per trasferirsi negli Stati Uniti».

Da allora la battaglia è stata feroce e le dichiarazioni rilasciate dalla coppia in Tv circa le ostilità dei familiari nei loro confronti hanno aperto una ferita che nemmeno la nascita dei figli Archie e Lilibet ha potuto sanare. Meghan ha deciso: non perdonerà la royal family. Ma ora, dopo avere allontanato suo marito dai parenti, rischia di perdere anche lui. E intanto spuntano le carte del divorzio. Non solo: pare che, secondo un accordo prematrimoniale, in caso di addio i bimbi non sarebbero affidati alla Markle ma al padre, che li farebbe crescere in Gran Bretagna con la famiglia reale.