La vera Storia di Pierpaolo Pretelli chi è: Età, biografia, compagna, figli e vita privata

Pierpaolo Pretelli, vita privata

Quella tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è una storia d’amore vera e pura. L’ex velino di Striscia la Notizia e la modella persiana si sono conosciuti all’interno del Grande Fratello VIP 5. All’inizio non è stato affatto facile dato che lei è entrata dopo pochi mesi e il giovane si era già infatuato di un’altra concorrente, ovvero della bellissima Elisabetta Gregoraci.

Ma dopo l’abbandono della showgirl calabrese, i due si sono mostrati sempre più vicini ed è proprio così che è iniziata la loro storia d’amore bellissima. I fan li chiamano i “Prelemi” e tutti li amano perché hanno dimostrato di essere una coppia vera ed innamorata.

Pierpaolo Pretelli, chi è

E’ nato a Maratea, il 31 luglio 1990. E’ alto 190 cm ed ha un fratello di nome Giulio. Si è diplomata al Liceo scientifico e poi si è trasferito a Roma, dove si è iscritto alla Facoltù di Giurisprudenza. Ad un certo punto, poi ha lasciato gli studi per poter entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Il suo sogno comunque pare fosse quello di diventare un avvocato. E’ stato il primo velino della storia di Striscia la notizia. Quest’anno è stato anche un concorrente di Tale e quale show. Ha preso parte a Temptation Island e Uomini e donne.

Vita privata

Ha avuto una storia d’amore con Ariadna Romero. Dall’amore con la modella è nato il figlio Leonardo. Le cose tra Pierpaolo e Ariadna non sono andate bene. Adesso è fidanzato con GIulia Salemi.

Concorrente del Gf Vip 5

Pierpaolo Pretelli si prepara a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Lo farà da single dopo aver chiuso definitivamente solo sei mesi fa, a suo dire, la relazione con Ariadna Romero.

Lo racconta a Fanpage.it cui anticipa di avere già messo gli occhi su una delle concorrenti della prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini: “Elisabetta Gregoraci, che io sappia, entra nella Casa da single. Penso sia libera. Vediamo cosa accadrà. Non escludo nulla. Anche la mia ex Ariadna Romero era legata a un’altra persona quando l’ho conosciuta. Deciderà il destino“. Intervistato da Tv, Sorrisi e Canzoni infine ha dichiarato: “Partecipo al Gf Vip per conoscermi più a fondo, realizzerò il sogno di quando ero adolescente.” In bocca al lupo per questa nuova esperienza!