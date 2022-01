Oroscopo Paolo Fox oggi domenica 23 gennaio 2022, previsioni i segni

Ariete

Evita i giochi d'azzardo, in questo momento perderesti solo soldi, prova a prenderne nota. Dovresti investire dei soldi per rinnovare il tuo guardaroba e cambiare la tua immagine. Hai solo bisogno di un piccolo sforzo in più nella ricerca per ottenere un buon lavoro. Cerca di non litigare con nessuno in famiglia, dopo sarà peggio, non ne vale la pena. Innamorato, il tuo partner sta abusando del tuo tempo e delle tue risorse, non permetterlo. Ti vengono presentati alcuni piccoli problemi che sarai in grado di risolvere presto. Cerca di non arrabbiarti e di non entrare in discussioni che non portano da nessuna parte. Si continua con disagio, un massaggio potrebbe alleviare i dolori muscolari. Hai nuovi progetti per migliorare la tua vita o per cambiare le cattive abitudini, prenderti cura della tua salute.

Toro

Il tuo lavoro ti sembra di routine e privo di fantasia, dovresti prendertela con calma. Sul lavoro ci sono molte tensioni, sii prudente e uscirai bene dall'evento. La tua immaginazione e la tua creatività saranno le tue armi più importanti in questo giorno. Devi dare un tocco di attenzione a un parente in modo che ti prenda in considerazione. In amore, ti manca il tempo per fare ciò che avevi pianificato, riorganizzarti. Le tue migliori relazioni oggi saranno con le persone Gemelli e Sagittario. Dovrai concentrarti su questo giorno, hai la tendenza all'oblio. Potresti avere mal di testa, devi rilassarti un po' di più. Ti senti energico e in ottima salute in questo momento. Le stelle sono ben configurate a tuo favore, ti sentirai benissimo.

Gemelli

Pensa a ciò di cui hai veramente bisogno un momento prima di andare a fare shopping. Se continui a spendere così tanto ti imbatterai in problemi in pochissimo tempo. Al lavoro troverai la soluzione ad un problema che hai da tempo. Incomprensioni e discussioni stanno arrivando, ma sei in tempo per evitarle. Innamorato, avrai notizie dirette di qualcuno per te molto speciale e sarà favorevole. Avrai l'opportunità di incontrare nuove persone e divertirti questo giorno. Se vuoi stare in buona salute, cerca un momento di calma e tranquillità per rilassarti a tuo agio, ti tornerà utile. Prendi la vita con calma, potresti aver bisogno di isolarti un po' per stare bene. La musica ti farà molto bene se ti senti teso, ti aiuterà a rilassarti.

Cancro

Al lavoro dovrai essere abbastanza veloce quando prendi decisioni. Raggiungerai alcuni degli obiettivi che ti eri prefissato finanziariamente. Avrai molto movimento e stress lavorativo, prendilo con filosofia. Ti sentirai particolarmente legato a una persona della tua famiglia che ti sosterrà. Non avanzi nelle tue relazioni per un eccesso di prudenza che puoi evitare. Ti avvicinerai a qualcuno della tua famiglia che ne ha bisogno e ti sentirai bene. È un buon momento per prendere l'iniziativa in materia di amore. Per la tua salute, dimentica le vecchie abitudini e passa a un nuovo stile di vita più sano. La vita all'aria aperta ti farà stare bene, devi ossigenarti. Devi cercare di dormire un po' di più, così lo stress passerà un po'.

Leone

Avrai più tempo per ottenere denaro, se sei abile, sarai molto fortunato. Non è il momento giusto per concludere affari, rimandare le scartoffie se puoi. Avrai l'opportunità di vivere un momento indimenticabile al lavoro in questo giorno. Avrai un incontro sorprendente con qualcuno che ti darà grande gioia. Innamorato, puoi trascorrere momenti molto piacevoli con il tuo partner in questo giorno. Sei troppo nervoso e irrequieto, devi calmarti, usare qualche rimedio. Ti senti meglio e più calmo che in questi giorni passati, cogli l'attimo. Ti senti bene, a parte qualche leggero fastidio muscolare, starai benissimo. Se puoi uscire un po' in campagna e prendere una boccata d'aria fresca, ti sentirai meglio. Sei in ottima salute e potresti fare progetti interessanti per te stesso.

Vergine

Stai aspettando un contratto o una chiamata che richiederà un po' più di tempo. Migliorare sul lavoro ti costerà tempo e fatica, ma ti ripagherà. Devi essere molto consapevole di ciò che sta accadendo intorno a te oggi. Dovrai imporre cambiamenti nella tua vita se vedi che qualcosa ti danneggia. Starai molto meglio con la famiglia e con il tuo partner, ci sarà armonia. In amore, non lasciar passare più tempo se hai qualcosa da chiarire con il tuo partner, più lungo è il ritardo, maggiore è la complicazione. Dovresti avere un po' più di sincerità con il tuo partner in modo che non diffida di te. Sei nervoso e non dovresti lasciare che ciò influisca sulla tua salute, rilassati un po'. Fai attenzione a cosa mangi fuori casa, altrimenti stai bene.

Bilancia

Raggiungerai gli obiettivi professionali che ti eri prefissato. Non sei a corto di soldi, ma devi misurare le tue spese per continuare così. Innamorato, fai attenzione ai commenti che fai davanti al tuo partner, non esagerare. Ti sentirai in armonia, allegro e bene dopo pochi istanti bassi. Verrai avvicinato da un vecchio amico che vuole recuperare i legami che ti univano. I compiti ti travolgeranno un po', perché non ti lasceranno tempo per nient'altro. Avrai pace e tranquillità nella tua vita, qualcosa che già ti mancava. In salute, dedica più tempo e cura al tuo corpo se non vuoi avere problemi. Cercherai di vedere le cose in modo positivo e questo ti tornerà utile.

Scorpione

Comprerai le cose di cui hai tanto bisogno e userai i tuoi soldi con saggezza. Vuoi mettere in pratica alcuni progetti che non hai fatto ai tuoi tempi. Sei in un buon momento economico, ma devi cercare di risparmiare di più. Ti dedichi molto agli altri ma devi pensare anche a te stesso. Stai andando bene socialmente e questo ti darà grande fiducia in te stesso. Innamorato, puoi incontrare una persona che diventerà una buona compagnia o qualcos'altro. Dovresti avere un po' più di sincerità con il tuo partner in modo che non diffida di te. Anche se ti senti bene, non smettere di prenderti cura del tuo stato emotivo. Se si desidera una buona salute, non sarebbe male seguire una dieta più sana ed equilibrata per aumentare le proprie energie. Cerca di mantenere le buone abitudini che stai iniziando a sviluppare.

Sagittario

Stai attraversando un momento un po' difficile per la tua economia, rilassati. Dovrai fare un piccolo sforzo in più al lavoro, sei piuttosto disperso. Fai attenzione agli eccessi economici che ti costringono a rifare i tuoi piani. Il tuo partner ti sta rendendo le cose difficili, prova a parlare di più se vuoi raggiungere delle soluzioni. Ti sentirai attratto da qualcuno che non è il tuo partner, ma fai attenzione. Presta attenzione al tuo intuito e segui il tuo primo impulso, che avrà successo. Se vuoi fare bene in amore, non essere così esigente, pensaci. Metti da parte i pensieri negativi che ti impediscono di migliorarti. Non perdere l'occasione di iniziare una nuova attività, sarà molto positivo e farà bene alla tua salute. Ti senti bene,

Capricorno

Aspiri a un aumento di stipendio sul lavoro e la verità è che te lo meriti. In amore potresti consolidare una relazione incipiente, se questo è il tuo caso, oggi. Il dialogo sarà molto importante affinché le tue relazioni personali funzionino. In questo giorno potresti incontrare una persona speciale e significativa nella tua vita. Il partner ti aiuterà a cambiare il tuo atteggiamento e a mantenere il controllo emotivo. È un buon palcoscenico per fare conquiste e divertirsi sotto questo aspetto. In salute, oggi non ti sentirai abbastanza bene, ma andrà via con le ore. Dimentica quei problemi, ti preoccupi troppo e non hai motivo. Non hai la tua giornata migliore fisicamente, ma ti riprenderai presto, rallegrati.

Acquario

Se sei senza lavoro e stai cercando qualcosa, ora ti si presenteranno diverse opportunità. Ti farebbe bene cercare di gestirti un po' meglio, sai che ce la puoi fare. Anche se hai dei dubbi sul lavoro, che hai, il tuo lavoro è molto conveniente per te, continua. Non fidarti di una certa persona che all'improvviso si avvicinerà troppo a te. C'è una persona che devi tenere lontana da te, non ti si addice affatto. In amore, abbi cura della gelosia, sia da parte tua che del tuo partner, possono essere un problema. Devi uscire, muoverti e fare molto esercizio, hai molta energia. Fai un po' di attenzione con la schiena, cerca di non fare sforzi inutili. Le tensioni ti causeranno un po' di stress, prova a staccare. Per la tua buona salute, non dimenticare i controlli in sospeso, soprattutto con il dentista.

Pesci

Ti faranno un'offerta di lavoro in cui non rischierai nulla, devi accettarla. Vuoi comprare e fare molte cose con i tuoi soldi, ma non tutto può essere. I soldi non ti bastano, ma puoi risolverli migliorando la tua amministrazione. La tua relazione con qualcuno della Bilancia o dell'Acquario sarà eccellente nei prossimi giorni. I problemi di un amico ti causano un po' di stress, ma tu vuoi aiutarlo. La tua attrattiva e il tuo fascino attireranno tutti intorno a te in questo giorno. Innamorato, il tuo partner ha bisogno di te più che mai, mostragli quanto lo ami. Per una buona salute, evita le situazioni stressanti e prenditi la giornata con un po' di relax. Un piccolo viaggio può aiutarti in modo significativo a rilasciare la tensione. Ti senti molto bene, soprattutto mentalmente, avrai molta lucidità.