Oroscopo Paolo Fox domani 22 Gennaio 2022: Previsioni ariete, toro, gemelli e cancro

ARIETE

Avete voglia di scuotere gli altri e voi stessi. È l’effetto positivo del Sole in Acquario, che coincide con la dinamica Luna di martedì 25 e del 26. Ultimo quarto in Scorpione, fase che fa paura a qualche segno, ma non a voi: siete nati per combattere. L'importante è non andare troppo oltre; adesso c’è Marte in Capricorno insieme con la Venere, che chiede prudenza, anche nelle questioni economiche. Parteciperete alla nuova guerra dei poteri che inizia dal 24? Avere significato nella vita di un uomo non basta, quell’uomo deve impazzire per voi. INCONTRO SÌ: Scorpione, dialogo profondo, sensualità che tocca le corde segrete del vostro cuore.

TORO

L’annuale transito del Sole in Acquario mette in primo piano 'ambiente professionale, il ruolo che occupate o che vorreste occupare, i rapporti con le persone autorevoli e con i col laboratori. Ora potete tirare fuori dal cilindro il vostro coniglio, da lunedì 24 Marte si congiunge a Venere in Capricorno, quindi il 27 Mercurio ritorna in quel segno e nasce così un aspetto che nessun altro segno può vantare, ovvero 4 trigoni con Urano! Clamorosi guadagni. Attenti, però, alla Luna scorpionica del 25, potrebbe tagliare qualcosa. Diffidate di proposte facili.

INCONTRO SÌ: La vostra Venere meravigliosa vi manda incontro una Bilancia disposta a tutto.

GEMELLI

Molte cose della vita e dell’amore sembrano incerte, senza segnali concreti, ma ora arriva un segnale costruttivo, Sole-Saturno. Ancora più importante l’uscita di Marte dall’opposizione e il passaggio in Capricorno lunedì 24: torna una nuova “guerra” per il successo. Non è facile resistere agli impulsi, ma dovete imporvi fermo autocontrollo, sono troppo importanti le questioni da affrontare. Una di queste è l’amore. Siete ancora aggressivi, mentre dovreste dare la sicurezza, tenerezza che il coniuge chiede. Una vera riforma. INCONTRO SÌ: Saturno non guarda in faccia nessuno, ma ha un debole per il Capricorno.

CANCRO

Dopo lo spettacolo della recente Luna piena, ecco un’altra fase meno romantica e passionale, ma utilissima per sistemare affari domestici e per indossare una corazza di ferro per difendersi dagli attacchi della concorrenza. L'Ultimo quarto in Scorpione vi aiuta nelle finanze, ma suggerisse di tagliare; lunedì 24 arriva un nuovo nemico: Marte. Transita in Capricorno fino al 6 marzo, sempre in stretto contatto con Venere: amori che nascono, amori che finiscono. La fortuna che non vi ha fatto vincere al gioco, di sicuro vi farà vincere negli affari (Giove).

INCONTRO SÌ: Adesso è il momento di essere romantici! Contate le stelle che brillano nel cielo con un Pesci.