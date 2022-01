Gigi D'Alessio ha speso una quantità incredibile di denaro per la nascita di suo figlio.

Il cantautore Gigi D'Alessio ha appena annunciato la nascita di suo figlio, e la notizia ha fatto il giro d'Italia e dei social media. Una bellissima notizia per questo melodico campano, così come per tutti i suoi fan che lo seguono con affetto. Ma avete idea di quanto abbia speso per partorire? Si tratta di una cifra incredibile, di cui vogliamo parlare ancora!

Gigi D'Alessio è diventato padre per la quinta volta! Per annunciare questo lieto evento, ha postato sui suoi social network. Infatti, ha accompagnato l'annuncio con una sua foto e ha spiegato che è nato suo figlio, il bambino che è nato da lui con Denise Esposito. Il piccolo si chiama Francesco, ed è nato lo scorso 24 gennaio a Napoli dopo una relazione di circa un anno con la sua compagna.

Per Gigi sono ora 5 figli in totale (se si includono le due gemelline!) E sembra che nemmeno si sia badato a spese per rendere le cose perfette per il nuovo figlio di Denise; almeno secondo quanto ha detto ai giornalisti quando l'hanno intervistata sul perché si è trasferita dalla loro casa condivisa circa 4 mesi fa: "Non potevo più sopportare che mio figlio condividesse lo spazio".

Il motivo è una voce che circola sul web secondo la quale Gigi D'Alessio avrebbe speso un'enorme quantità di denaro per avere il suo bambino - che, come ormai saprete, è avvenuto in una clinica. Oltre a spendere circa 1.500 euro solo per la clinica stessa - questo famoso cantante potrebbe facilmente permetterselo perché ha avuto la fortuna di poter provvedere a suo figlio!

Il figlio di Gigi, Francesco D'Alessio ha un peso di 3240 kg ed è lungo 49,5 cm. Queste sono le prime informazioni sul nuovo bambino di Gigi che è nato oggi da lui e dalla sua compagna Denise Esposito! Sembra che Gigi non possa essere più felice per questa nascita che sembrava inevitabile ad un certo punto.