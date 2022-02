Belén Rodríguez e Stefano De Martino, la storia infinita

Cantava Antonello Venditti: “Ci sono amori che non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”. E chissà se lo stesso adagio rappresenta anche la storia di Belén Rodríguez e Stefano De Martino. Negli ultimi giorni si parla di un loro ennesimo ritorno di fiamma, cosa che i fan sperano da tempo. I due si stanno frequentando con una certa assiduità e non è chiaro, per ora, se solo come confidenti e genitori di Santiago oppure se in pentola bolle ben di più. Facciamo un passo indietro.

E torniamo alle recenti vacanze natalizie che la showgirl ha trascorso con i figli Santiago e Luna Marì, mentre l’ormai ex compagno Antonino Spinalbese (padre della piccola) si trovava altrove, nella casa dei genitori a La Spezia. Il loro addio è parso irrimediabilmente definitivo anche dopo Capodanno, quando Belén è partita sola, con l’unica compagnia dell’amica Patrizia Griffini, per l’Uruguay dove ha trascorso dieci giorni di beata solitudine sulle spiagge assolate di Punta del Este.

Ma è proprio da lì che la Rodríguez ha scritto post allusivi a corredo di foto di se stessa o di panorami mozzafiato: “Non dovremmo mai sentire che per qualcosa sia troppo tardi, neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato per chissà quale buono e valido motivo”. Molti si sono chiesti se la showgirl si riferisse a un amore lasciato alle spalle. A De Martino, appunto. E la risposta è arrivata poco dopo, al suo ritorno dalla vacanza.

A prendere Belén all’aeroporto di Malpensa c’è proprio lui, l’ex ballerino che ha appena finito di condurre con successo il programma Bar Stella su Raidue. Un gesto gentile che potrebbe solo indicare che tra i due i rapporti sono finalmente sereni, se non fosse che i loro incontri non sono finiti qui. La coppia è stata avvistata ancora insieme, di notte, sotto l’abitazione di Stefano. E anche se non si parla ancora di convivenza, pare che lui frequenti liberamente la casa di Belén, l’appartamento che è stato il loro nido d’amore prima della separazione, mentre Antonino Spinalbese si ferma giusto il tempo necessario per prelevare o riaccompagnare la piccola Luna Marì e fuggire via subito dopo.

D’altra parte, nella carrellata di amori collezionati negli anni da Belén, Stefano ha sempre rappresentato una certezza, la certezza che hanno le passioni che si trasformano in costruzione e famiglia. E d’altra parte il loro matrimonio, l’unico per entrambi, è lì a dimostrare la serietà delle intenzioni. Ma per arrivare a un amore maturo e duraturo si devono superare inquietudini, dissapori e incomprensioni reciproche. Sarà il loro caso?

L’inizio fu sicuramente esplosivo: Belén e Stefano si incontrarono ad Amici dieci anni fa, nel 2012, e fu un colpo di fulmine. Ce lo ricordiamo tutti il ballo sensualissimo che li vide allacciati in mosse che andavano ben oltre la coreografia, e tutto sotto gli occhi dell’allora fidanzata di lui, Emma Marrone, e di quelli di Fabrizio Corona, compagno di lei. Una passione bruciante che provocò scandalo, dibattiti e lacrime ma che non si arrestò: solo un anno più tardi, nel settembre 2013, i due convolavano a nozze dopo essere diventati genitori di Santiago nell’aprile dello stesso anno.

Ma la favola era destinata a finire (anzi ad arrestarsi): nel 2015, con un comunicato stampa, la coppia annunciava la separazione. Seguirono varie storie per entrambi: lei, dopo un brevissimo periodo di solitudine, si era legata al pilota motociclistico Andrea Iannone (dal 2016 al 2018), lui aveva provato a ripartire con la fashion designer Gilda D’Ambrosio. Sono stati flirt senza radici, il cuore batteva ancora l’uno per l’altra.

Tanto che nel 2019, dopo varie indiscrezioni, i due ex coniugi ammisero di essere tornati insieme postando le foto di una vacanza in Marocco. Ma la riconciliazione non resse all’arrivo della pandemia: a maggio del 2020, Belén e Stefano si dissero di nuovo addio. De Martino inizia a passare il suo tempo libero solo con Santiago (se si esclude qualche sporadico incontro con la super modella Maria Carla Boscono e un ritorno con la D’Ambrosio).

L’amarezza di Belén, invece, è cocente. Ma dura poco: due mesi dopo, in estate, durante uno shooting fotografico, il destino le mette davanti l’hair stylist Antonino Spinalbese che si presenta “per caso” al posto del suo parrucchiere storico e lì nasce un amore travolgente. Non è come le altre volte. Con Antonino, la showigirl prova a dimenticare l’ex marito. Dopo settimane di passione, Belén scopre a sorpresa di aspettare un bambino, ma lo perde subito. «Ero rimasta incinta per sbaglio», rivela mesi dopo. «Io e Antonino non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che eravamo follemente innamorati ».

La coppia ci riprova, dunque, e la piccola Luna Marì viene alla luce il 12 luglio 2021, la notte del trionfo dell’Italia agli Europei, dodici mesi dopo quell’incontro “per caso”. Ma il destino bussa ancora una volta al cuore inquieto dell’argentina. A parte i momenti iniziali e dopo la nascita della bimba, che è deliziosa e assomiglia tutta a papà, durante l’autunno tra i due cominciano i primi attriti e le reciproche incomprensioni. Forse Antonino è troppo giovane (ha 11 anni meno di lei), forse non riesce a tenere testa alla focosa ed esigente compagna, si parla anche di un tradimento da parte di lui. Fatto sta che le strade dei due neogenitori si separano.

Da novembre Spinalbese si allontana da casa di lei, diventa un padre single, i due trascorrono il Natale con le rispettive famiglie d’origine, e cade anche il silenzio via social. Insomma, l’addio diventa un dato di fatto. Poi però rispunta Stefano De Martino. Non si sa ancora se il legame con Belén sia solo quello di due ex ai quali il tempo ha concesso di deporre le armi per dedicarsi ai doveri di famiglia o se la fiamma che si accese al loro primo incontro è ancora lì che cova, sotto la cenere. Lo scopriremo prestissimo, sperando che questa volta, però, se son rose lo siano per sempre.