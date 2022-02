Eros Ramazzotti lancia un messaggio a Michele Hunziker: 'Per te ci sarò sempre'

No, non sono tornato con Michelle». È questa la lapidaria frase con cui Eros Ramazzotti smentisce in esclusiva al settimanale Oggi il presunto ritorno di fiamma con l’ex moglie Michelle Hunziker, dopo l’ufficializzazione della sua separazione con il secondo marito Tomaso Trussardi.

«Le indiscrezioni circolate in rete circa un mio ipotetico ritorno con Michelle non corrispondono alla realtà», ci spiega Eros. «So che con queste mie dichiarazioni deluderò le aspettative della stampa rosa ma tra me e la madre della mia adorata Aurora non c’è stato alcun ricongiungimento sentimentale e né una ritrovata passione».

Ramazzotti sottolinea che tra lui e Michelle c’è però un grande rapporto di stima: «Rispetto e sincera amicizia che nulla hanno a che vedere con gli ultimi eventi e le scelte che riguardano la sua vita privata». Non è stato facile ricucire le ferite, ma il cantante e la conduttrice ci sono riusciti, grazie all’amore reciproco per la figlia Aurora, per il suo bene: «Nel tempo ho compreso che maturità significa anche essere capaci di coltivare un nuovo tipo di affetto e di complicità con le persone che hai amato e con cui hai condiviso una importantissima fetta della tua vita.

Con Michelle, una volta superato il dolore della fase iniziale del nostro addio, per amore di Aurora e dei sentimenti che abbiamo vissuto siamo stati capaci di recuperare il bello e il buono che ci siamo dati. Canalizzando i nostri sentimenti in una amicizia sincera e solidale».

Un legame che in queste settimane è diventato sempre più forte, tanto che Eros le ha persino consigliato il suo istruttore di arti marziali per allenarsi e magari sfogare la rabbia: «Per lei ci sono e ci sarò sempre, mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà che spesso la vita mette davanti a ciascuno di noi. Le sono vicino e pensi che le ho anche suggerito di affidarsi al mio istruttore di arti marziali per scaricare tensioni ed energie negative».

Quando gli chiediamo se per caso non sia lui ad avere un nuovo amore, Eros seraficamente risponde: «Gli unici amori della mia vita sono i miei figli e il mio lavoro». Confermando così quanto aveva ribadito via social qualche giorno fa: «Non sono fidanzato. Sono libero», diceva il cantante in un video postato nelle sue storie di Instagram, in cui metteva a tacere le voci suoi suoi presunti flirt: «Questo è un paparazzo», dice Ramazzotti inquadrandosi insieme ad un uomo, «che mi sta fotografando con un’amica. Non è la mia fidanzata.

E non sono fidanzato. Sono libero. Libero: free, free, free». Non solo. Negli ultimi mesi il cantante era già stato costretto a smentire proprio sul nostro settimanale alcuni suoi presunti flirt, in primis quello con Wanda Nara. «Ancora una volta mi trovo costretto a dover smentire alcune surreali voci che riguardano la mia sfera privata», ci aveva confidato. «Con la signora Wanda Nara ho un rapporto di conoscenza che dura da circa un decennio. Lei era ed è una mia fan e tra noi c’è grande stima. Mi sono sentito pertanto in dovere nei giorni scorsi di esprimerle privatamente la mia solidarietà in questo momento così doloroso e complesso della sua vita». Tutte amiche, solo amiche, insomma. Michelle inclusa. Almeno per ora.