Gianni Morandi è pronto per Sanremo dopo una lunga convalescenza

Dopo il brutto incidente dello scorso 11 marzo, nel quale si era ustionato le mani mentre bruciava le sterpaglie nel suo giardino, Gianni Morandi ha dovuto fare una lunga convalescenza, ma a dispetto dei suoi 77 anni (portati splendidamente) lui scalpita per tornare sul palcoscenico.

Anche se le ferite che si è procurato in quella occasione non sono ancora del tutto rimarginate, e un tutore gli protegge la mano destra, il 2022 inizia subito forte: sei date a Bologna per uno spettacolo di racconti e canzoni, e in mezzo la partecipazione al Festival di Sanremo.

E proprio per arrivare sotto le luci nel più smagliante dei modi Gianni Morandi ha fatto visita allo showroom di Giorgio Armani, in via Sant’Andrea, al centro delle vie della moda di Milano. Ad accompagnarlo come un’ombra la moglie Anna Dan, che affettuosamente lo aiuta in ogni operazione nella quale sarebbe necessario poter contare su due mani. La sequenza è sempre la stessa: lei lo assiste e alla fine di ogni operazione lui le dà un bacetto, come due adolescenti. Beati loro.

UN ABITO PER SANREMO Gianni Morandi, 77, fotografato all’uscita dello showroom Armani di Milano. Pochi passi avanti a lui, la moglie Anna Dan, 64, che è la sua ombra. Il cantante ha in programma sei date di teatro concerto a Bologna, proprio prima e dopo l’impegno al Festival.

SE NON CI FOSSE LEI SAREBBE NEI GUAI A sinistra, Anna Dan aiuta Gianni Morandi, col quale è sposata dal 2004, a mettersi la mascherina Ffp2 per difendersi dal Covid, e dato che c’è anche un berretto di lana, per sbarrare la strada all’influenza. In cambio riceve un bacio riconoscente dal cantante . Gianni Morandi porta ancora il tutore, dopo il brutto incidente dello scorso 11 marzo, nel quale si ustionò una mano.