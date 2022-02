La storia di Fiorello chi è: età, canzoni, fratello, moglie, figli e Sanremo

Fiorello è un artista molto completo. È stato protagonista del Festival di Sanremo 2022 anche con l'amico di sempre Amadeus, e lo garantisce con la sua presenza. Diamo uno sguardo alla sua biografia: da quando è nato a quante canzoni ha pubblicato e quali altri progetti lo includono, passando per cose come i suoi familiari inclusi!

Rosario Fiorello è un intrattenitore di fama nel nostro paese e nel mondo dello spettacolo italiano. Ha una carriera illustre, di cui vanta tutto il rispetto. La prima volta che Rosario è salito sul palco è stato quando ha iniziato ad esibirsi da adolescente nei villaggi turistici vicino alla sua città natale, Catania.

Gino Landi è la persona che lo presentò a Pippo Baudo. Quest'ultimo lo invitò per un provino dove fu respinto, poi Bernardo Cherubini (fratello di Jovanotti) lo sponsorizzò e ottenne la sua grande occasione grazie a Claudio Cecchetto.

All'inizio della sua carriera, Fiorello riceve un lavoro come conduttore per Radio Deejay. Grazie a questa opportunità, incontra molti altri colleghi: Jerry Scotti, Amadeus e Marco Baldini.

Rosario Fiorella è diventato famoso grazie a uno spettacolo chiamato Una rotonda sul mare, che è un programma sociale su Mediaset. Il format dello show era il karaoke e gli permetteva di andare tra la gente e farsi apprezzare. La sua lunga coda di cavallo ha contribuito a portare questo messaggio in tutta Italia per la sua carriera, che è iniziata proprio con quel primo tour nel 1983!

Molti sono stati i programmi che ha visto al timone, tra cui Festivalbar, Buona Domenica e Matricole. Presiede anche Stasera Pago io e Fiorello Show!

Ha pubblicato dodici album con canzoni come "Finalmente tu" e "Torna a casa bambino", con cui è arrivato quinto al Festival di Sanremo 1995. Fiorello ha vinto due premi per la sua canzone, al Miglianofestival d'Italia e all'Eurovision Song Contest 1994.

Primo di quattro figli, Fiorello ha due sorelle e un fratello: Anna, che nasce con la sua professione di negoziante e Catena, famosa per scrivere e presentare in televisione. Giuseppe si chiama Beppe - è un attore - ma è anche fidanzato con la presentatrice Luana Colussi. Rosario ha avuto relazioni sia con Anna Falchi (attrice) che con Laura Colussi (conduttrice di programmi televisivi).

La moglie di Fiore, Sandra Biondo, ha dato alla luce la prima figlia della coppia, Angelica, nel 2006. Questo dopo che erano stati sposati per 7 anni di convivenza.

Allora era una donna single e sua figlia Olivia è nata da una relazione prima di sposare lo showman e avere il loro secondo figlio insieme - presto il terzo (e unico) figlio Fiore Jr, che ora ha due anni.

Nel maggio del 2004, intervistato da Vanity Fair, Fiorello ha ammesso di aver fatto un grande errore: la cocaina. Per un certo periodo ha abusato della droga bianca.

“Era la metà degli anni novanta, giravo con guardie del corpo, addetto stampa, segretarie. Avevo fidanzate da rotocalco e storie da una botta e via. Non parlavo più con nessuno, tiravo cocaina. Mi sentivo un duro e invece ero un pupazzo“, ha dichiarato lo showman siciliano. In seguito, dopo aver confessato la sua debolezza all’Italia intera, ha rivelato:

“Per me è stata una malattia. La cocaina è il diavolo, ti illude di non essere solo, ti convince di essere il più forte. Tanti la prendono, tantissimi. Nessuno lo sa, nessuno li scopre. […] Ne sono uscito grazie a lui (indicando una foto di suo padre), non potevo tradire mio padre, uno che si batteva contro il traffico di droga”.