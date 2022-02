Matteo Salvini e Francesca Verdini, nonostante la differenza di età la storia va a gonfie vele

Mentre in Parlamento ferve l’elezione del nuovo presidente della Repubblica, Matteo Salvini trova il tempo di rilassarsi accanto alla sua compagna. Tra uno scrutinio e l’altro, eccolo spensierato con Francesca Verdini nel cuore di Roma.

I due si concedono una dolce pausa ai tavoli di Ciampini, storico bar capitolino con dehors su Piazza San Lorenzo in Lucina, a pochi passi da Palazzo Montecitorio. Se il leader della Lega sorseggia un drink alcolico e sgranocchia qualche pistacchio, la giovane fidanzata si scalda con una fumante tazza di tè della selezione Dammann Frères.

Puro, senza zucchero né miele, perché nell’aria non manca la dolcezza. Infatti il politico e la figlia di Denis Verdini, ex parlamentare di Forza Italia, prima si scambiano un bacio a occhi chiusi, poi chiacchierano guardandosi dritto negli occhi e quindi non resistono alla tentazione di un selfie.

Che Salvini scatta e mostra alla sua donna con fare divertito. Immagine che sembra piacerle molto: sul suo profilo Instagram, proprio lei ha postato una foto simile in cui è ritratta di spalle mentre bacia il suo uomo.

A interrompere brevemente questo piacevole interludio soltanto le telecamere del Tg1 che richiedono l’attenzione del segretario federale della Lega per una breve intervista. Mentre Francesca, nell’attesa, si lascia intenerire da un elegante Weimaraner accucciato sotto al tavolo accanto al loro. Di nuovo liberi da distrazioni, Matteo e Francesca lasciano il bar e passeggiano tranquilli per le viuzze del rione Colonna. Se lui si mostra abituato alla presenza dei fotografi, lei denota un lieve imbarazzo e china leggermente il capo.

Sicuramente Salvini sa come rassicurarla. Lei non molla la presa neppure un istante e – mano nella mano – si allontanano felici come due innamorati alle prime uscite. Del resto, nonostante i diciannove anni di differenza, fanno coppia dall’aprile 2019 e la storia va a gonfie vele. Li lega l’amore vero.