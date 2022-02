Belen e Stefano, dormono insieme come una volta

Seconda volta insieme, seconda notte da soli. Come chi deve ripartire da zero per ricostruire un amore che, forse, nel tempo non si è mai spento. Come Stefano De Martino e Belen Rodri- guez, che la scorsa domenica - dopo avere festeggiato il compleanno dell'amica Patrizia Griffini. più nota come ”la Petineuse” del Grande fratello 4, edizione non vip - sono rientrati a dormire a casa di lui, il papà di Santiago, il primo figlio per Belen.

Ricordiamo che la showgirl argentina - fresca di promozione come conduttrice de Le Iene insieme con Teo Mammucari e futura ospite dello show in prima serata di Michelle Hunziker. ovvero Michelle Impossible - è sempre più lontana da Antonino Spinalbese, suo ultimo compagno ufficiale dal quale ha avuto la piccola Luna Marie. La stessa Belen che prima di Natale smentiva la crisi con Antonino, dicendo a noi che non si erano mai lasciati, in cuor suo mentiva.

La storia, invece, era finita da un pezzo: infatti il giorno di Natale a festeggiare in casa Rodriguez c'era proprio De Martino. Da quel momento i due hanno riallacciato un rapporto costante, che non è errato definire come un ritorno di fiamma. Belen, come testimoniano i suoi amici più cari, quelli con cui ha festeggiato domenica sera, è tornata felice: felice come quando senti le “farfalle nello stomaco", per citare testualmente uno degli invitati alla festa. E, ovviamente, la felicità si chiama Stefano De Martino, Questa volta, però, i due hanno deciso di far le cose con calma.

Niente post condivisi sui social, niente copertine, solo degli incontri tra loro per provare a riavviare una famiglia. E Spinalbese? Al momento se nc sono perse le tracce. Bisogna ricordare che Antonino ha conosciuto Belen grazie a Maurino Si tura, hair stylist della catena Coppola, uno dei coiffeur più abili d’Italia. Quel giorno, quando Belen convoca Maurino e i suoi assistenti in casa per colore e taglio, il primo che si presenta (per una coincidenza del caso, dato che era assente l'altro ragazzo che seguiva Belen da sempre) è stato proprio Antonino.

Da lì il colpo di fulmine immediato con la Rodriguez, il licenziamento istantaneo da “Coppola" e la velocissima dolce attesa della figlia Luna Marie. E il ragazzo, che ormai è l’“uomo di Belen”, intraprende la carriera di fotografo, spinto dalla stessa fidanzata.

Al party domenica scorsa c’erano tutti, ma proprio tutti: tranne Spinalbese. Segno che i rapporti tra i due si sono incrinati: finiti, al momento, nel peggiore dei modi. All’interno del ristorante Caveau di tradizioni che ha ospitato il party, Belen e Stefano raramente si sono persi di vista.

Lui poi ha chiacchierato con Ignazio Moser, fidanzato della sorella di Belen, Cecilia. Poi Stefano e Belen sono tornati a casa. Durante la serata Maurino Situra aveva dedicato alla coppia una canzone di Renato Zero, un bel momento di condivisione di emozioni, soprattutto per Belen e Stefano che oggi ricominciano, mattone dopo mattone, a ricostruire la loro nuova seconda vita insieme, in cui non sono più ammessi errori. E hanno un super tifoso, felicissimo di questa svolta: il loro piccolo grande uomo, Santiago, che aspettava da tempo mamma e papà di nuovo insieme.