Federica Panicucci sposerà il compagno Marco Bacini questa estate

Per un grande traguardo serve un grande regalo. Anzi, meglio due! Federica Panicucci lo sa bene e, in occasione dei suoi 35 anni di carriera, ha già due splendidi doni da “scartare”: le nozze con il suo Marco Bacini e un nuovo programma tv in prima serata, il reality show La talpa.

Per ora si tratta solo di voci e indiscrezioni, ma la conferma non sembra essere lontana: alla fine della stagione tv, a giugno, la conduttrice potrebbe lasciare il timone di Mattino cinque per prendere quello de La talpa. Il format non va in onda da ben tredici anni - l’ultima edizione è stata condotta da Paola Perego nel 2008 su Italia 1 - e Mediaset sogna da tempo di riportarlo in auge con una nuova presentatrice. Il momento perfetto e la persona giusta sembrerebbero essere arrivati.

E quando prenderà le redini dello show, in autunno, Federica probabilmente avrà una grande novità che farà bella mostra al dito dell’anulare sinistro. Infatti quest’estate la conduttrice dirà «Sì» a Marco Bacini. Le nozze tra i due - che si amano dal 2016 - si fanno attendere da tanto, troppo tempo. La Panicucci sfoggia infatti l’anello di fidanzamento dall’autunno del 2019, ma poi la pandemia di Covid-19 ha rallentato l’organizzazione della cerimonia.

Adesso, però, ci sono tutti i presupposti per promettersi amore eterno. «Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico», ha detto Federica. «Sarà una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi». Accanto alla conduttrice ci saranno, in primis, Sofia e Mattia, i figli avuti con l’ex marito Mario Far-getta. E, se le voci non mentono, i festeggiamenti si svolgeranno a Forte dei Marmi, in Toscana, dove la coppia trascorre sempre l’estate.

Non c’è che dire: oggi Federica è una donna felice, realizzata in famiglia ma anche nel lavoro. Ne è passata di acqua sotto i ponti dal 20 febbraio 1987, giorno in cui - a soli 19 anni - ha fatto il suo debutto in Rai a Portobello, celebre format di Enzo Tortora. «Ricordo ancora quando mi disse “Benvenuta, ti abbiamo scelta”», ha raccontato la conduttrice. «Era una persona accudente, attenta, educatissima, un gentiluomo».

Portobello è stato solo l’inizio di una brillante carriera (vedi box in alto), trascorsa soprattutto a Mediaset, durante la quale ha lavorato con tantissimi partner: Marco Predolin, Amadeus e Fiorello, Mike Bongiorno. «Nel 1996 feci un provino con lui in lingua inglese, cercava un’inviata da mandare in America per Telemania. Studiai tanto sapevo che era molto esigente», ha raccontato Federica. «Mi chiese in inglese “come stai?”, io risposi “bene, grazie”. E lui: “Allora sei pronta per partire”. Il provino era finito!».

Da allora, appunto, Federica di strada ne ha fatta davvero tanta. E ora vuole festeggiare in grande!