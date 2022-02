La storia di Denise Esposito chi è la fidanzata di Gigi D’Alessio e madre di suo figlio Francesco

Denise Esposito, 28 anni, è la giovane fidanzata di Gigi D'Alessio e lo ha reso nuovamente padre con il suo piccolo Francesco D'Alessio, nato lo scorso 24 gennaio.

Dopo aver fatto un annuncio a sorpresa sulla sua nuova fidanzata, Gigi D'Alessio è uscito allo scoperto per parlare. Denise Esposito ha 28 anni ed è da poco diventata madre con il suo bambino appena nato, Francesco D'Alessio. Non ci sono molte informazioni disponibili online sulla vita di questa donna finora.

Denise Esposito, che ha 28 anni ed è originaria di Napoli, è riuscita a raggiungere la notorietà per essere diventata la nuova fidanzata di Gigi D'Alessio. Non abbiamo ancora molte informazioni sul suo conto -nemmeno un riferimento ad una carriera in legge- come si legge sul suo profilo Instagram (IG @denisesposito), dove si definisce "Legal".

Sui social media, ha più di 40 mila seguaci. Condivide foto della sua vita con il cantante ed è felice che lui faccia parte della sua vita oggi. Si sono incontrati durante uno dei suoi concerti a Capri, ma lei era titubante all'inizio a causa della notorietà legata a lui; tuttavia oggi stanno insieme felicemente!

Gigi D'Alessio e Denise Esposito hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, Francesco. Lo hanno chiamato come Claudio. È il quinto bambino per Gigi; un maschio! Si unisce agli altri quattro fratelli: Ilaria, Luca e tre figli dal precedente matrimonio di Gigi con Carmela Barbato (Claudio, Ilaria & Luca).

Luca D'Alessio, in arte LDA, è stato l'unico ad aver scelto di intraprendere la strada del padre, partecipando alla scuola di Amici 2021. Dalla relazione con Anna Tatangelo, invece, è nato Andrea D'Alessio, che oggi ha 11 anni.

Gigi D'Alessio dopo le passate relazioni fallite, ha ritrovato l'amore tra le braccia di Denise Esposito. L'artista napoletano è stato sposato dal 1986 al 2006 con Carmela Barbato, madre dei primi tre figli, Claudio, Ilaria e Luca. Dal 2006 al 2020 ha vissuto un'intensa storia d'amore con Anna Tatangelo, coronata dalla nascita di Andrea, nato nel 2010. Dopo la separazione, da febbraio 2021 è legato alla napoletana 28enne ed anche lei le ha regalato la gioia di diventare padre, dando alla luce Francesco.