Oroscopo Branko domani 21 Febbraio 2022, predizioni astrali

ARIETE

Riunire persone che sono rimaste lontane ma svolgono ancora un ruolo chiave nella loro vita, oggi sarebbe saggio farlo. Ma capisci una cosa, ciò non significa che queste persone risponderanno positivamente.

TORO

Tutto è più laborioso del solito, ma questo non è uno scenario negativo, anche se causa stanchezza. È lo scenario in cui la tua anima può, con buona disposizione e persistenza, avanzare molto. Con un sacco di lavoro.

GEMELLI

Per divertirti ci vuole molto poco, quindi evita di complicarti, cerca ciò che è a portata di mano, perché ci sono opzioni disponibili. Cercare lontano da ciò che è vicino è un errore molto comune da fare.

CANCRO

Questo è un momento in cui puoi condividere spazio e tempo con persone che fanno bene alla tua anima, cercando di lasciare fuori coloro che sono noti per non produrre grande simpatia. Separare le zizzanie dal grano.

LEONE

Molte cose che accadono allo stesso tempo non sono altro che questo, molte cose accadono allo stesso tempo. Ha un bell'aspetto, perché stimola ed eccita, ma capita anche di non portare a nulla, e non è così buono.

VERGINE

Accumulare talenti e oggetti è una mania molto umana, ma ancora più umana, e anche creativa, è fare uso di tutto ciò che si accumula, per migliorare la vita, non solo la tua, ma di tutte le persone con cui si relaziona.

BILANCIA

Va bene, ma il mondo è più incerto che mai, il che appiattisce qualsiasi tipo di stimolo che la tua anima potrebbe sentire in questo momento. Non preoccuparti, vai avanti, ma con attenzione e prudenza.

SCORPIONE

Raccogli la tua coscienza all'interno dell'anima e osserva tutto con distanza, per avere una visione più obiettiva e chiara degli eventi in corso. Evita di scoraggiarti, o scoraggiati, passa velocemente.

SAGITTARIO

Tante persone interessanti con cui relazionarsi, ma sarebbe impossibile riunirle tutte nello stesso ambiente, perché fanno parte di mondi così discordanti tra loro che non sarebbero in grado di trovare comprensione.

CAPRICORNO

Oggi è uno di quei giorni in cui puoi fare molto in meno tempo del solito. È anche domenica, giorno pigro, quindi probabilmente non c'è una tale disposizione per la produttività. A voi la scelta.

ACQUARIO

Prendi l'iniziativa nella tua storia, prendi le redini del tuo destino, perché anche se crea un'angoscia interiore, basata su tutto ciò che va storto, vedrai la marcia che si verifica al contrario.

PESCI

La timidezza nasconde l'ambizione, sii consapevole di essa e tratta così amico, invece di convincerti che non raggiungerà mai i suoi scopi. Ora è il momento giusto per voi di agire in modo più audace del solito. Sempre diritto.