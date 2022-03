Oroscopo Branko domani venerdì 4 Marzo 2022

ARIETE

Grazie alle tue parole tempestive e sincere, un'unione di amicizia o coppia che era in crisi sarà totalmente risolta. Riceverai un regalo a sorpresa. Il tuo magnetismo erotico sarà al massimo.

TORO

Oggi valuterai le cose più a casa che al lavoro. Dalla famiglia imparerai molte cose nuove. Il tuo lato erotico non avrà limiti oggi. Notte molto vivace ed emozionante, una di quelle che fanno la storia.

GEMELLI

Anche se la tua attività sarà massima durante il giorno, ti costerà più del solito per ottenere buoni risultati. Le persone vicine non aiuteranno i tuoi obiettivi, avranno più pazienza, tutto finisce.

CANCRO

Usa fino all'ultimo momento di lavoro per sollevare le tue idee e progetti, non lasciare nulla nelle mani di nessuno e mantieni un atteggiamento serio nelle tue decisioni. La fortuna vi accompagnerà nel caso e nei viaggi.

LEONE

Risolvere i tuoi problemi finanziari e di interesse dovrebbe essere l'obiettivo a breve termine, ovviamente senza sottovalutare le storie d'amore che prendi ultimamente, con queste preoccupazioni. Oggi riflette di più su tutto.

VERGINE

Oggi non infrangere le regole sul lavoro in quanto creeresti facilmente una cattiva immagine davanti a persone con autorità che poi ostacolerebbero i tuoi interessi. Oggi usa la diplomazia in tutto.

BILANCIA

Rimarrete un po' confusi e non saprete distinguere il vero dal falso negli incontri che sorgono oggi con i vostri amici. Guarda i tuoi errori e la fretta, oggi niente da accelerare, più calma.

SCORPIONE

Durante il giorno alternerai tra buon umore e pensieri pessimisti che se non li controlli porteranno a depressione e ansia emotiva. Rilassati, la notte compenserà.

SAGITTARIO

Vorrai coprire più di quanto puoi e questo ti metterà di cattivo umore non raggiungendo tutti i tuoi obiettivi. Dai tempo al tempo, la fortuna lo avrà più tardi dalla tua parte. Arriva un amore inaspettato.

CAPRICORNO

Smetti di ragionare così tanto ed esprimiti più fortemente. Ti stai mostrando troppo freddo nel tuo contatto con gli altri. La facilità delle relazioni amorose dipenderà da te, metti le batterie oggi.

ACQUARIO

Controlla certi pensieri negativi che basati su un idealismo impraticabile e piani piuttosto utopici danneggeranno il tuo cuore se non agisci rapidamente. Oggi è conveniente essere più attenti.

PESCI

Stai entrando in un'epoca in cui si manifesteranno grandi cambiamenti. Oggi sarà un buon giorno per prendere decisioni che aiutino il tuo futuro, non temere i cambiamenti e andare per tutto.